США сократили срок лицензий группы "ГАЗ" Дерипаски из-за ситуации вокруг Украины
Минфин США сократил срок лицензии российской автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ" российского олигараха Олега Дерипаски до 90 дней.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее лицензии выдавали на 1 год – срок текущей лицензии истекает 26 января.
Теперь же разрешения выданы сроком на 90 дней – до 27 апреля 2022 года.
Как пишет Reuters со ссылкой на представителя Минфина США, эти разрешения были продлены на меньший период, учитывая текущую ситуацию с Россией, и дальнейшее продление будет зависеть от поведения РФ.
Издание добавляет, что США пытаются удержать Россию от вторжения в Украину.
Ранее Соединенные Штаты предупредили, что Россия столкнется с массовыми последствиями, если вторгнется в Украину.
Лицензии позволяют работать с контрагентами и поставщиками и разрешают операции, необходимые для продажи или передачи долга, капитала или других активов ГАЗ.
В 2018 году Минфин США ввел санкции против миллиардера Олега Дерипаски и восьми компаний, в которых он является крупным акционером, включая автопроизводителя "ГАЗ", ссылаясь на "злонамеренную деятельность" России.
В октябре 2021 года агенты ФБР провели обыски в домах в Вашингтоне и Нью-Йорке, связанных с Дерипаской, - олигарха связывают с Кремлем.
Экономическая правда
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