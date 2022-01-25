США сократили срок лицензий группы "ГАЗ" Дерипаски из-за ситуации вокруг Украины

Олег Дерипаска getty images

Минфин США сократил срок лицензии российской автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ" российского олигараха Олега Дерипаски до 90 дней.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее лицензии выдавали на 1 год – срок текущей лицензии истекает 26 января.

Теперь же разрешения выданы сроком на 90 дней – до 27 апреля 2022 года.

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя Минфина США, эти разрешения были продлены на меньший период, учитывая текущую ситуацию с Россией, и дальнейшее продление будет зависеть от поведения РФ.

Издание добавляет, что США пытаются удержать Россию от вторжения в Украину.

Ранее Соединенные Штаты предупредили, что Россия столкнется с массовыми последствиями, если вторгнется в Украину.

Лицензии позволяют работать с контрагентами и поставщиками и разрешают операции, необходимые для продажи или передачи долга, капитала или других активов ГАЗ.

В 2018 году Минфин США ввел санкции против миллиардера Олега Дерипаски и восьми компаний, в которых он является крупным акционером, включая автопроизводителя "ГАЗ", ссылаясь на "злонамеренную деятельность" России.

В октябре 2021 года агенты ФБР провели обыски в домах в Вашингтоне и Нью-Йорке, связанных с Дерипаской, - олигарха связывают с Кремлем.

Экономическая правда