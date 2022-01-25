В Кремле отреагировали на сокращение Штатами лицензии для группы "ГАЗ" Дерипаски

Дмитрий Песков getty images

В Кремле надеются, что сокращение лицензии "Группы Газ" в США не связано с санкциями.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Коммерсантъ".

По словам Пескова, если сокращение лицензии для "Группы ГАЗ" в США не связано с "процедурными моментами", то это можно трактовать как "усиление давления".

"Это можно будет трактовать как усиление давления. Надеемся, это не связано с санкциями. Блинкен сам говорил, что говорить о санкции нерезонно.

Хотя за океаном столько много всего противоречивого происходит сейчас — это очень тяжело поддается анализу и тем более пониманию", - утверждает спикер Путина.

Напомним:

Минфин США сократил срок лицензии российской автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ" российского олигараха Олега Дерипаски до 90 дней.

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя Минфина США, эти разрешения были продлены на меньший период, учитывая текущую ситуацию с Россией, и дальнейшее продление будет зависеть от поведения РФ.