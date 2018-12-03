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Нацбанк упростил условия экстренной поддержки ликвидности банков

Понедельник, 3 декабря 2018, 15:47

Национальный банк ввел упрощенную процедуру доступа банков к экстренной поддержке ликвидности, которая будет способствовать уменьшению временных и финансовых затрат банков.

Указанные изменения утверждены постановлением Нацбанка от 27 ноября "Об утверждении Изменений к Положению об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков", сообщается на сайте НБУ.

В частности, утверждены следующие изменения:

  • отменены требования о предоставлении банком финансовой модели развития;
  • отсрочено требования о предоставлении отчета об оценке недвижимого имущества до момента возникновения потребности в кредите (ранее - уже на этапе заключения генерального договора с Национальным банком);
  • отменены требования о предоставлении отчета об оценке стоимости имущественных прав по кредитам юридических лиц на этапе заключения генерального договора;
  • продлен срок действия отчета об оценке имущества с 3 до 6 месяцев до дня представления в Национальный банк;
  • сокращено время проверки соответствия субъектов оценочной деятельности установленным критериям.

Кроме того, обновленной процедурой определенные признаки неприемлемости недвижимого имущества для передачи в залог Национальному банку, а также установлены критерии соответствия страховщиков, страхующих залоговое имущество.

Напомним, в авугусте два крупных банка, "Альфа" и банк "Пивденный", привлекли у Национального банка рефинансирование суммарно на 1,315 миллиарда гривень.

Экономическая правда

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НБУ Нацбанк

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