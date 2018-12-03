Нацбанк спростив умови екстреної підтримки ліквідності банків

Національний банк ввів спрощену процедуру доступу банків до екстреної підтримки ліквідності, яка сприятиме зменшенню часових та фінансових витрат банків.

Зазначені зміни затверджені постановою Нацбанку від 27 листопада "Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків", повідомляється на сайті НБУ.

Зокрема, затверджені такі зміни:

скасовано вимоги щодо надання банком фінансової моделі розвитку;

відстрочено вимоги щодо надання звіту про оцінку нерухомого майна до моменту виникнення потреби у кредиті (раніше – вже на етапі укладання генерального договору з Національним банком);

скасовано вимоги щодо надання звіту про оцінку вартості майнових прав за кредитами юридичних осіб на етапі укладання генерального договору;

подовжено термін дії звіту про оцінку майна з 3 до 6 місяців до дня його подання до Національного банку;

подовжено термін дії звіту про оцінку майна з 3 до 6 місяців до дня його подання до Національного банку; скорочено час перевірки відповідності суб’єктів оціночної діяльності встановленим критеріям.

Крім того, оновленою процедурою визначені ознаки неприйнятності нерухомого майна для передачі в заставу Національному банку, а також встановлено критерії відповідності для страховиків, які страхують заставлене майно.

Нагадаємо, у серпні два великих банки, "Альфа" та банк "Південний", залучили у Національного банку рефінансування сумарно на 1,315 мільярда гривень.

Економічна правда