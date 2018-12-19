Цены на нефть рухнули до годовых минимумов

Нефтяной рынок стабилизируется после падения накануне более чем на 3 доллара за баррель, однако Brent и WTI остаются у минимумов более чем за год.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 увеличилась на 0,17 доллара (0,30%) - до 56,43 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,07 доллара (0,15%), до 46,31 доллара за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракты на Brent упали в цене на 3,35 доллара (5,6%) - до 56,26 доллара за баррель, а WTI рухнула на 3,64 доллара (7,3%), до 46,24 доллара за баррель. Для североморской нефти цена на закрытые сессии была минимальной с 12 октября 2017 года, для американской - с 30 августа того же года.

Во вторник участников рынка напугали сообщения о росте нефтедобычи в России до нового рекорда.



Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей, запасы дистиллятов сократились на 900 тыс. баррелей.