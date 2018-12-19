Ціни на нафту впали до річних мінімумів

Нафтовий ринок стабілізується після падіння напередодні більш ніж на 3 долари за барель, однак Brent і WTI залишаються у мінімумів більш ніж за рік.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Ціна лютневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 збільшилася на 0,17 долара (0,30%) - до 56,43 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на 0,07 долара (0,15%), до 46,31 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії контракти на Brent впали в ціні на 3,35 долара (5,6%) - до 56,26 долара за барель, а WTI впала на 3,64 долара (7,3%), до 46,24 долара за барель. Для північноморської нафти ціна на закриті сесії була мінімальною з 12 жовтня 2017 року, для американської - з 30 серпня того ж року.

У вівторок учасників ринку налякали повідомлення про зростання нафтовидобутку в Росії до нового рекорду.

Тепер увага трейдерів направлена на дані Міненерго США про запаси енергоносіїв, які будуть оприлюднені в середу о 18:30.

Експерти, опитані S&P Global Platts, прогнозують зниження запасів нафти в США на 3 млн барелів. За їхніми оцінками, резерви бензину в країні збільшилися минулого тижня на 2,6 млн барелів, запаси дистилятів скоротилися на 900 тис. барелів.