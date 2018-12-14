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ЕБРР выделит "Кернелу" 48 миллионов долларов кредита

Пятница, 14 декабря 2018, 09:35

Европейский банк реконструкции и развития выделит долгосрочный кредит в размере до 48 миллионов долларов одной из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации на сайте ЕБРР, отдельные долгосрочные инвестиции будут направлены в инфраструктуру агробизнеса Kernel Group для поддержки в реализации ее стратегии устойчивого развития.

Общая стоимость проект оценивается в 110 млн долларов.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердил в сентябре 2018 года выдачу "Кернелу" долгосрочного финансирования в размере до 250 млн долларов для покрытия капитальных затрат на 2019 финансовый год (начался с 1 июля 2018 года).

Проект состоит из финансирования двух силосов для хранения зерна, терминала по переработке и хранению зерна в Черноморском порту, пяти ТЭЦ и завода по переработке семян подсолнуха.

По информации ЕИБ, общая стоимость проекта составит до 519 млн долларов.

Кернел - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию "Кернел" экспортирует более чем в 60 стран мира.

Экономическая правда

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ЕБРР Кернел

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