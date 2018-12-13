Гривня на межбанке ослабла

13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,86 - 27,90 гривни;

Евро - 31,70 - 31,75 гривни;

Российский рубль - 0,4203 - 0,4211 гривни.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,81 гривни.

12 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.

Экономическая правда