Гривня на межбанке ослабла
Четверг, 13 декабря 2018, 11:25
13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,90 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,86 - 27,90 гривни;
Евро - 31,70 - 31,75 гривни;
Российский рубль - 0,4203 - 0,4211 гривни.
Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,81 гривни.
12 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.
Экономическая правда
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