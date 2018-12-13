Гривня на міжбанку ослабла

13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,86 - 27,90 гривні;

Євро - 31,70 - 31,75 гривні;

Російський рубль - 0,4203 - 0,4211 гривні.

Нагадаємо, Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 13 грудня на рівні 27,71 гривні.

12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,76 - 27,79 гривні за долар.

Економічна правда