Гривня на міжбанку ослабла
Четвер, 13 грудня 2018, 11:25
13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,90 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,86 - 27,90 гривні;
Євро - 31,70 - 31,75 гривні;
Російський рубль - 0,4203 - 0,4211 гривні.
Нагадаємо, Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 13 грудня на рівні 27,71 гривні.
12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,76 - 27,79 гривні за долар.
Економічна правда
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