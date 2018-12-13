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Курс валют: гривня ослабла

Четвер, 13 грудня 2018, 09:20
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 12 грудня на рівні 27,71 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,55 гривні.

Нагадаємо, 12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,76 - 27,79 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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