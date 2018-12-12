Гривня на межбанке ослабла

12 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,77 - 27,79 гривни;

Евро - 31,44 - 31,47 гривни;

Российский рубль - 0,4175 - 0,4183 гривни.

На черном рынке по состоянию на 11:05 курс доллара составил 27,91 - 27,98 гривни. Курс евро - 31,68 - 31,80.

Напомним, 11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,72 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 12 декабря на уровне 27,71 гривни.

Экономическая правда