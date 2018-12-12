Гривня на межбанке ослабла
12 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,77 - 27,79 гривни;
Евро - 31,44 - 31,47 гривни;
Российский рубль - 0,4175 - 0,4183 гривни.
На черном рынке по состоянию на 11:05 курс доллара составил 27,91 - 27,98 гривни. Курс евро - 31,68 - 31,80.
Напомним, 11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,72 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 12 декабря на уровне 27,71 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua