Все разделы
Укр / Рус

Куртка от Google предупредит пользователя о потере смартфона

Понедельник, 10 декабря 2018, 20:55
 

Google и Levi’s создали умную куртку, которая предупредит пользователя, если он случайно где-нибудь оставит свой смартфон.

Об этом пишет The Verge.

Функция Always Together связывает смартфон и умную куртку и отправляет пользователю уведомление, если расстояние между предметами сильно увеличилось.

Например, это может произойти, если пользователь забудет смартфон в транспорте.

В умную куртку уже встроена функция поиска телефона, при активации которой смартфон начинает звонить на полной громкости. Также разработка Google и Levi’s поддерживает сенсорный ввод, который позволяет управлять музыкой и навигатором на смартфоне.

Цена такой куртки 350 долларов. Она продается в онлайн-магазине Levi’s.

Напомним, в Китае внедряют технологию распознавания людей по походке.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Google технології

powered by lun.ua
Материалы по теме
Google уже закрыла 44 своих продукта 28 ноября 2018, 17:35
К 2025 году сидеть в интернете через телефон будут вчетверо больше украинцев — Google 23 ноября 2018, 14:05
Украинцы покупают технику онлайн чаще, чем одежду и обувь — исследование Google 22 ноября 2018, 17:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте