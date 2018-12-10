Куртка от Google предупредит пользователя о потере смартфона
Google и Levi’s создали умную куртку, которая предупредит пользователя, если он случайно где-нибудь оставит свой смартфон.
Об этом пишет The Verge.
Функция Always Together связывает смартфон и умную куртку и отправляет пользователю уведомление, если расстояние между предметами сильно увеличилось.
Например, это может произойти, если пользователь забудет смартфон в транспорте.
В умную куртку уже встроена функция поиска телефона, при активации которой смартфон начинает звонить на полной громкости. Также разработка Google и Levi’s поддерживает сенсорный ввод, который позволяет управлять музыкой и навигатором на смартфоне.
Цена такой куртки 350 долларов. Она продается в онлайн-магазине Levi’s.
Напомним, в Китае внедряют технологию распознавания людей по походке.
Экономическая правда
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