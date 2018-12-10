Всі розділи
Укр / Рус

Куртка від Google попередить користувача про втрату смартфона

Понеділок, 10 грудня 2018, 20:55
 

Google і Levi's створили розумну куртку, яка попередить користувача, якщо він випадково де-небудь залишить свій смартфон.

Про це пише The Verge.

Функція Always Together пов'язує смартфон і розумну куртку і відправляє користувачеві повідомлення, якщо відстань між предметами сильно збільшилася.

Наприклад, це може статися, якщо користувач забуде смартфон в транспорті.

В розумну куртку вже вбудована функція пошуку телефону, при активації якої смартфон починає дзвонити на повній гучності. Також розробка Google і Levi's підтримує сенсорне введення, яке дозволяє керувати музикою та навігатором на смартфоні.

Ціна такої куртки 350 доларів. Вона продається в онлайн-магазині Levi's.

Нагадаємо, у Китаї впроваджують технологію розпізнавання людей за ходою.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Google технології

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Google вже закрила 44 своїх продукти 28 листопада 2018, 17:35
До 2025 року сидіти в інтернеті через телефон будуть вчетверо більше українців — Google 23 листопада 2018, 14:05
Українці купують техніку онлайн частіше, ніж одяг і взуття — дослідження Google 22 листопада 2018, 17:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті