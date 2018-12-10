Куртка від Google попередить користувача про втрату смартфона
Google і Levi's створили розумну куртку, яка попередить користувача, якщо він випадково де-небудь залишить свій смартфон.
Про це пише The Verge.
Функція Always Together пов'язує смартфон і розумну куртку і відправляє користувачеві повідомлення, якщо відстань між предметами сильно збільшилася.
Наприклад, це може статися, якщо користувач забуде смартфон в транспорті.
В розумну куртку вже вбудована функція пошуку телефону, при активації якої смартфон починає дзвонити на повній гучності. Також розробка Google і Levi's підтримує сенсорне введення, яке дозволяє керувати музикою та навігатором на смартфоні.
Ціна такої куртки 350 доларів. Вона продається в онлайн-магазині Levi's.
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Економічна правда
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