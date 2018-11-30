ЕС направит 4 миллиона евро на создание и поддержку ОСМД в Украине

Европейский Союз и Программа развития ООН (ПРООН) запускают двухлетний проект "Объединение совладельцев домов для внедрения устойчивых энергоэффективных решений" с целью стимулировать и поддержать создание объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) во всех 24 областях Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ПРООН в Украине.

По меньшей мере 2 тысячи новых ОСМД будут созданы и в целом 4 тысячи ОСМД пройдут обучение по управлению энергоэффективными проектами.

В среднем 480 тысяч человек получат прямую выгоду от реализации проекта, и не менее миллиона украинцев повысят свою осведомленность в сфере энергоэффективности.

ЕС предоставляет финансирование в размере 4 млн евро в рамках Программы поддержки энергоэффективности для Украины (EE4U). ПРООН будет оказывать техническую помощь путем внедрения проекта, который продлится с 1 октября 2018 по 30 сентября 2020 года.

В течение двух лет проект будет проводить информационную кампанию на национальном, областном и местном уровнях с целью информировать широкую общественность и местные общины по новому законодательства в сфере энергоэффективности, программ Фонда энергоэффективности и механизмов финансирования, которые он предлагает.

Проект также будет проводить серию групповых и индивидуальных консультаций для активных совладельцев, которые намерены создать ОСМД, уже созданных ОСМД и местной власти по вопросам создания ОСМД, ведения бухгалтерии и финансового менеджмента, поиска и получения финансирования для инициатив по улучшению состояния домов.

Напомним, ранее в Украине был реализован первый проект по термомодернизации ОСМД при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.