ЄС спрямує 4 мільйони євро на створення та підтримку ОСББ в Україні

Європейський Союз та Програма розвитку ООН (ПРООН) запускають дворічний проект "Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень" з метою стимулювати та підтримати створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у всіх 24 областях України.

Про це повідомляє відділ комунікацій ПРООН в Україні.

Щонайменше 2 тисячі нових ОСББ буде створено та загалом 4 тисячі ОСББ пройдуть навчання з управління енергоефективними проектами.

В середньому 480 тисяч осіб отримають пряму вигоду від реалізації проекту, та не менш ніж 1 мільйон українців підвищать свою обізнаність у сфері енергоефективності.

ЄС надає фінансування розміром 4 млн євро в межах Програми підтримки енергоефективності для України (EE4U). ПРООН надаватиме технічну допомогу шляхом впровадження проекту, який триватиме з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2020 року.

Протягом двох років проект буде проводити інформаційну кампанію на національному, обласному та місцевому рівнях з метою інформувати широку громадськість і місцеві громади щодо нового законодавства у сфері енергоефективності, програм Фонду енергоефективності та механізмів фінансування, які він пропонує.

Проект також проводитиме серію групових та індивідуальних консультацій для активних співвласників, які мають намір створити ОСББ, уже створених ОСББ та місцевої влади з питань створення ОСББ, ведення бухгалтерії та фінансового менеджменту, пошуку та отримання фінансування для ініціатив з покращення стану будинків.

Нагадаємо, раніше в Україні було реалізовано перший проект з термомодернізації ОСББ за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.