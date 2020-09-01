ОСМД будут платить за электричество по тарифам для населения

Верховная Рада приняла во втором чтении закон относительно урегулирования тарифа на поставку электроэнергии многоквартирному дому.

Об этом сообщается на официальном сайте Рады.

"Целью законопроекта является определение на законодательном уровне, что поставка электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома приравнивается по тарифу к поставке электроэнергии населению", - говорится в пояснительной записке.

Авторы документа объясняют, что сейчас существует правовая коллизия относительно поставок электрической энергии, приобретаемой субъектом хозяйственной деятельности, осуществлящим содержание дома, для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного дома.

"Учитывая, что электрическая энергия, которая используется с указанной целью, фактически направляется для обеспечения потребностей населения, в то же время она не подпадает под действие нормы абзаца девятого пункта 13 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О рынке электрической энергии", поскольку в значительном количестве случаев организации обслуживания многоквартирными домами ее потребление не подпадает под определение "бытовой потребитель", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, неоднозначность также прослеживается и в решениях НКРЭКУ, которая может как приравнивать потребление с указанной целью, так и принимать противоположные решения.

Таким образом, принятым документом вносятся изменения в Закон "О рынке электрической энергии".

Согласно ему, предусмотрено, что электрическая энергия, которая приобретается у поставщика универсальных услуг и потребляется: во многоквартирных жилых домах на технические цели и освещение дворов, лестниц и номерных знаков; в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых обществах, гаражностроительных кооперативах на технические цели и освещение территории;

юридическими лицами, которые являются собственниками (балансодержателями) имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц в части удовлетворения собственных бытовых нужд внутренне перемещенных лиц; религиозными организациями в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды - оплачивается по ценам, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии бытовым потребителям.

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Экономическая правда