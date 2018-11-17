В США заявили, что "Северный поток-2" подрывает экономическую безопасность Украины

Государственный секретарь США Майк Помпео отмечает, что строительство газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины.

Об этом госсекретарь США сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне, передает УНИАН.

Он заявил, что был обсужден вопрос энергетической безопасности и экономических реформ.

"Мы продолжим вместе сотрудничать, чтобы остановить проект "Северный поток-2", который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, и еще больше ставит под угрозу суверенитет европейских государств, которые зависят от российского газа", - подчеркнул Помпео.

Строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.