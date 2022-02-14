США предоставят Украине 1 миллиард долларов кредитных гарантий – Bloomberg

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине суверенных кредитных гарантий на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы помочь поддержать экономику страны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова двух источников.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал американских законодателей об этом предложении, назвав его частью более широкого пакета макроэкономической поддержки, рассматриваемой для Украины в условиях напряженности в отношениях с Россией.

Напоминаем:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 14 февраля объявил о решении США предоставить Украине макрофинансовую помощь.

Детали финансовой программы пока неизвестны, но макрофинансовая помощь выделяется в государственный бюджет для погашения дефицита.

На прошлой неделе Франция сообщила, что предоставит Украине 1,2 млрд. евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн. евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд. евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Кроме того, послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд. евро.