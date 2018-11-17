У США заявили, що "Північний потік-2" підриває економічну безпеку України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео наголошує, що побудова газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі підриває економічну і стратегічну безпеку України.

Про це держсекретар США сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Вашингтоні, передає УНІАН.

Він заявив, що було обговорено питання енергетичної безпеки та економічних реформ.

"Ми продовжимо разом співпрацювати, щоби зупинити проект "Північний потік-2", який підриває економічну і стратегічну безпеку України, і ще більше ставить під загрозу суверенітет європейських держав, які залежать від російського газу", - наголосив Помпео.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.