ЕБА выступила против намерения Кабмина увеличить налоги для добросовестных плательщиков

Европейская Бизнес Ассоциация с досадным удивлением восприняла новость об одобрении Правительством проекта закона Министерства социальной политики о детенизации заработных плат.

Об этом говорится в заявлении ЕБА после обсуждения данного вопроса на встрече представителей ассоциации с Минсоцполитики, которая состоялась 15 ноября.

Наиболее заметным инструментом детенизации "по рецептам" Министерства социальной политики должна стать отмена максимальной величины базы начисления единого социального взноса, отмечает ЕБА.

"Нет сомнений, что гарантированным результатом отмены максимальной величины базы начисления ЕСВ станет существенный рост расходов бизнеса. Так, Министерство социальной политики рассчитывает получить дополнительных 10 млрд. гривень ЕСВ - соответственно, на эту сумму возрастут расходы бизнеса на обязательные платежи", - говорится в заявлении.

Ассоциация выражает возмущение тем, что львиную долю этих дополнительных поступлений должны обеспечить плательщики, которые уже сейчас легально выплачивают заработные платы. Фактически, под лозунгами борьбы за детенизацию заработных плат на самом деле предлагается ввести выборочное дополнительное налогообложение именно для добросовестных плательщиков, которые не находятся в тени.

По мнению ассоциации, увеличение нагрузки на добросовестных плательщиков - крайне несправедливый способ компенсировать потери, которые создаются вследствие существования легкодоступных схем уклонения от налогов. Государство должно сосредоточиться на борьбе именно с уклонением от налогообложения, а не на имитации такой борьбы.

В ЕБА убеждены, что предлагаемые Министерством социальной политики меры еще больше поощрят недобросовестных плательщиков к сохранению теневых схем, ведь они посылают недвусмысленный сигнал, что любые потери бюджета будут компенсироваться за счет добросовестных плательщиков.

Ассоциация отмечает, что для таких отраслей как образование, сфера услуг, IT, где зарплата составляет львиную долю расходов, рост ЕСВ увеличит расходы бизнеса на создание новых рабочих мест с легальной зарплатой и даст дополнительный толчок оттоку работников за пределы Украины. Также крайне вероятно, что увеличение расходов на уплату ЕСВ приведет к уменьшению размера заработных плат, что в свою очередь приведет к уменьшению поступлений из военного сбора и НДФЛ (уменьшение НДФЛ негативно повлияет на доходы местных бюджетов).

Следовательно, по мнению ассоциации, предлагаемые Министерством меры будут контпродуктивнимы с точки зрения борьбы с "теневыми" зарплатами и могут вызвать цепную реакцию негативных последствий.

Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Верховной Раде Украины и президенту Украины с просьбой не поддерживать инициативу по увеличению нагрузки на оплату труда, которая в предложенном виде является опасным, однобоким и избирательным действием, а не комплексным решением вопроса.