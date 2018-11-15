ЄБА виступила проти наміру уряду збільшити податки для сумлінних платників

Європейська Бізнес Асоціація із прикрим здивуванням сприйняла новину про схвалення урядом проекту закону Міністерства соціальної політики про детінізацію заробітних плат.

Про це йдеться у заяві ЄБА після обговорення даного питання на зустрічі представників асоціації з Мінсоцполітики, яка відбулася 15 листопада.

Найбільш помітним інструментом детінізації "за рецептами" Міністерства соціальної політики має стати скасування максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску, зазначає ЄБА.

"Немає сумнівів, що гарантованим наслідком скасування максимальної величини бази нарахування ЄСВ стане суттєве зростання витрат бізнесу. Так, Міністерство соціальної політики розраховує отримати додаткових 10 млрд. гривень ЄСВ – відповідно, на цю суму зростуть витрати бізнесу на обов’язкові платежі", - йдеться у заяві.

Асоціація висловлює обурення тим, що левову частку цих додаткових надходжень повинні забезпечити платники, що вже зараз легально виплачують заробітні плати. Фактично, під гаслами боротьби за детінізацію заробітних плат насправді пропонується запровадити вибіркове додаткове оподаткування саме сумлінних платників, які не перебувають у тіні.

На думку асоціації, збільшення навантаження на сумлінних платників є вкрай несправедливими способом компенсувати втрати, які створюються внаслідок існування легкодоступних схем ухилення від податків. Держава має зосередитись на боротьбі саме з ухиленням від оподаткування, а не на імітації такої боротьби.

У ЄБА переконані, що пропоновані Міністерством соціальної політики заходи ще більше заохотять недобросовісних платників до збереження тіньових схем, адже посилатимуть недвозначний сигнал, що будь-які втрати бюджету компенсуватимуться за рахунок платників сумлінних.

Асоціація наголошує, що для таких галузей як освіта, сфера послуг, IT, де зарплата складає левову частку витрат, зростання ЄСВ збільшить витрати бізнесу на створення нових робочих місць із легальною зарплатою та дасть додатковий поштовх відтоку працівників за межі України. Також є вкрай вірогідним, що збільшення витрат на сплату ЄСВ призведе до зменшення розміру заробітних плат, що у свою чергу матиме наслідком зменшення надходжень із військового збору та ПДФО (зменшення ПДФО негативно вплине на доходи місцевих бюджетів).

Відтак, на думку асоціації, пропоновані Міністерством заходи будуть контпродуктивними з точки зору боротьби з "тіньовими" зарплатами та можуть спричинити ланцюгову реакцію негативних наслідків.

Європейська Бізнес Асоціація звертається до Верховної Ради України та президента України з проханням не підтримувати ініціативу із збільшення навантаження на оплату праці, яка у запропонованому вигляді є небезпечною, однобокою та вибірковою дією, а не комплексним вирішенням питання.