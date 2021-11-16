Зеленський проти Ахметова: хто виграв бій за мільярди виробникам "зеленої" електроенергії

Володимир Зеленський пішов в атаку на Ріната Ахметова, використовуючи інструмент "телефонного права", а коли воно не спрацювало – в хід пішли кадрові ротації. Що за скандал стався напередодні навколо боргів "зеленим"?

Криза у стосунках Офісу президента та найбагатшого бізнесмена України стає все більш очевидною. Схоже, у Зеленського вирішили серйозно взятися за економічні інтереси Ріната Ахметова, аби примусити останнього до миру на прийнятних владі умовах.

На вихідних справжній трилер розгорнувся навколо виплат боргів виробникам "зеленої" електроенергії. Їх повинно було здійснити держпідприємство "Гарантований покупець" за рахунок цільових коштів, отриманих від розміщення облігацій "Укренерго".

Однак у Зеленського вирішили, що кошти повинні отримати не всі.

"Навіщо підсилювати ДТЕК, коли той веде проти влади інформаційну війну", – пояснює логіку співрозмовник ЕП в Офісі президента.

Прем’єр Денис Шмигаль в п’ятницю в телефонному режимі наказав голові "Гарантованого покупця" Костянтину Петриковцю "притримати" гроші для Ахметова, однак останній ослухався та підписав платіжне доручення про пропорційний розподіл коштів між всіма гравцями, включно з ДТЕК.

За це Петриковця, якого вважають близьким до групи ДТЕК, звільнили на позачерговому засіданні Кабінету міністрів ввечері суботи.

Що сталося навколо виплат боргів перед виробниками "зелених" кіловат-годин та хто у підсумку не отримав гроші?

Борги перед "зеленими"

Першочергова функція державного підприємства "Гарантований покупець" – продаж населенню електроенергії, яку виробляють "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Другорядна, але не менш важлива функція – викуп енергії, яку виробляють з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу та продаж її на аукціонах за ринковою ціною.

Тариф на "зелену" електроенергію в Україні значно вищий за ринкові ціні, тому різниця у вартості повинна покриватись за рахунок тарифу на передачу системного оператора "Укренерго", який сплачують всі споживачі.

Реалізація цієї моделі на практиці дала збій. Через відсутність коштів "Гарантований покупець" за кілька років накопичив багатомільярдні борги, як перед "зеленими" виробниками, так і перед "Енергоатомом" і "Укргідроенерго".

На листопад 2021 року загальна сума боргу перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел перевищувала 25 млрд гривень. Тож аби розрахуватись з виробниками "зеленої" електроенергії держава не знайшла кращого способу як взяти необхідну суму в борг.

Облігації "Укренерго"

На початку листопада державне "Укренерго" розмістило єврооблігації на 825 млн дол. під 6,7% річних. Гарантом повернення коштів виступив уряд, тобто всі платники податків.

Отримані від розміщення кошти мали чітке цільове призначення – всі вони повинні були піти на виплату боргів перед ВДЕ-виробниками.

"Укренерго" направило на рахунки "Гарантованого покупця" в "Ощадбанку" 19,3 млрд гривень. І очолюване Костянтином Петриковцем підприємство мало розподілити цю суму між гравцями ринку, де найбільшу частку – близько чверті – займає ДТЕК Ріната Ахметова.

Утім через погіршення відносин між Офісом президента та олігархом, виплати останньому вирішили притримати. "Щоб дати шанс донецькому бізнесмену одуматися та зменшити рівень критики на своїх телеканалах", – розповів про мотиви влади співрозмовник ЕП в Офісі Зеленського.

Заблокувати виплати мав керівник "Гарантованого покупця" Петриковець, але останній відмовився це робити через що одразу втратив посаду.

Звільнення голови "Гарантованого покупця": дві версії

В суботу ввечері прем’єр Денис Шмигаль терміново зібрав засідання уряду з однією метою – звільнити Петриковця із займаної посади.

Сторони конфлікту озвучили дві версії події.

Сам звільнений заявив про тиск з боку Кабінету міністрів з метою примусити його здійснити виплати "зеленим", але з одним виключенням. Гроші мали отримати усі, крім компанії Ахметова.

За даними ЕП, Петриковцю телефонував особисто Денис Шмигаль, однак перший вирішив не виконувати наказ прем’єра та підписав платіжне доручення про перерахування коштів усім ВДЕ-виробникам без виключення.

І хоча Петриковець діяв в рамках закону, гроші були заблоковані на рівні виконавця платіжного доручення. Дзвінок від влади отримав голова правління "Ощадбанку" (власником є держава, в особі Кабінету міністрів – ЕП) Сергій Наумов.

Друга версія, озвучена Міністерством енергетики полягає в тому, що Петриковця звільнили за непрофесіоналізм та дії, які могли призвести до завдання збитків державному підприємству.

Тут йдеться про історію, яка трапилася ще влітку цього року. Наприкінці липня "Гарантований покупець" продав великий обсяг електроенергії перед підвищенням "прайс кепів" (цінові обмеження на ринку електроенергії — ЕП).

На аукціоні державне підприємство продало 829,8 тис. МВт-год на період вересень-грудень за ціною 1500 грн за МВт-год.

"В реальності ця електроенергія на ринку коштувала на 50% дорожче. Тобто, насправді держпідприємство могло отримати на 600 мільйонів гривень більше", – каже голова парламентського комітету з ПЕК Андрій Герус.

Про плани підвищити "прайс кепи" говорили на антикризовому енергетичному штабі влітку і Петриковець просто не міг цього не знати. Однак аукціон провів і збитки від цієї угоди у підсумку оцінюються в сотні мільйонів гривень.

Близько 70% обсягів проданої за низькими цінами електроенергії купили два трейдери: "Д. Трейдінг" Ріната Ахметова та "Юнайтед Енерджі" Ігоря Коломойського.

Повірити в правдоподібність версії Міненерго важко хоча б тому, що подія сталася ще влітку і всі про неї добре знали. При цьому Петриковця впродовж трьох місяців звільняти ніхто не поспішав.

Була одна невиразна спроба зняти Петриковця саме за історію з продажем електроенергії трейдерам Коломойського та Ахметова через парламентський запит до президента Зеленського. Щоправда, підтримати таке звернення погодилися лише 145 депутатів.

А ось як вміють звільняти коли є політична воля добре показали події минулої суботи, і у версію Міненерго, що причиною стали події, які сталися ще влітку, повірити важко.

Перше завдання нового керівника

Замість звільненого Костянтина Петривця на тому ж засіданні уряду тимчасовим керівником "Гарантованого покупця" призначили Вадим Улида. В понеділок колективу підприємства його представив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зі слів останнього – першим завданням Улиди мало б стати "забезпечення термінових виплат виробникам "зеленої" електроенергії". Чи впорався з ним новий керівник? Так, але тільки частково.

На вечір понеділка з 19,3 млрд грн, які передбачались на виплату боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії, фактично направили 16,3 млрд гривень.

За даними ЕП, "Гарантований покупець" розрахувався з усіма виробниками, крім ДТЕКу, як з самого початку і планували в Офісі президента.

Борг перед компанією Ріната Ахметова становить близько 3,4 млрд гривень.

Вочевидь, зрештою ДТЕК отримає всі кошти, оскільки вони мають цільове призначення і можуть бути направлені лише на погашення боргів перед "зеленими".

Утім, ця ситуація вже набула широкого розголосу і у боротьбі з Ахметовим влада ледь не нашкодила інвестиційному клімату України. Оскільки міжнародні інвестори, які вклали в "зелену" енергетику нашої країни понад 3,5 млрд дол., отримали сигнал про відсутність однакових правил для усіх гравців ринку.