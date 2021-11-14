Кабмін звільнив голову ГарПоку: він заявляє про політичний тиск, а Міненерго про непрофесіоналізм

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця.

Про це йдеться на сайті ДП

"Це виключно політичне рішення. Я буду оскаржувати його в законному порядку та відстоювати свою ділову репутацію, професійну честь і гідність", - йдеться в заяві.

За його словами, причиною звільнення стало те, він відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

У іншій його заяві йдеться про те, що він готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства

"На мою адресу надходять погрози і залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам зеленої енергії", - йдеться у повідомленні.

Він також звернувся до представництва ЄС в Україні з проханням втрутитися в ситуацію і не допустити зриву розрахунків перед виробниками "зеленої" енергії за кошти, залучені через цільові єврооблігації.

В той же час у Міненерго причиною звільнення називають непрофесіоналізм та можливе завдання збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії з боку Гарантованого покупця за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп.

"Ця транзакція могла завдати збитків державі в розмірі понад 500 млн грн і призвела до зменшення відсотку розрахунків з інвесторами у зелену енергетику. Це, у свою чергу, призвело до позовів виробників з альтернативних джерел до Гарпоку на суму близько 1.5 млрд. грн", - йдеться у заяві.

В понеділок буде створена комісія для аналізу вказаних транзакцій. Результати будуть публічно оприлюднені наступного тижня, додали там.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує 75 млн дол США у єврооблігації "Укренерго" для вирішення кризи з розрахунками у секторі відновлюваних джерел енергії в Україні.