Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам

Минулого тижня користувачі Twitter на кілька годин залишились без доступу до додатка і веб-сайту після збою соціальної мережі.

Тисячі людей повідомляли технологічного гіганта про проблеми з додатком для Android і iOS і веб-сайтом, через що новинні стрічки не завантажувалися, а користувачі не могли відправляти твіти.

17 вересня стався збій в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook. Сторінки в Instagram не завантажувались, а користувачі навіть не могли увійти у власні акаунти. За даними ресурсу downdetector, регулярні збої в роботі інтернет-сервісів з аудиторію в десятки, сотні і мільярди користувачів є не виключенням, а нормою.

Користувачі PayPal, YouTube, Telegram, GTA 5, Tinder, Gmail, Amazon, Twitch, Fortnite та багатьох інших відомих на весь світ інтернет-сервісів регулярно і цілковито несподівано на години, а то і дні втрачають доступ до свого акаунтів.

Хтось втрачає можливість зайву годину розважитися в онлайн-грі, а хтось втрачає реальні гроші, якщо мова йде про PayPal, YouTube, Amazon, Google або Facebook.

Чому відбуваються збої в роботі інтернет-компаній? Як це впливає на компанії і користувачів? І які загрози вони несуть з точки зору втрати даних? ЕП спробувала знайти відповіді на ці питання в описах найбільш масштабних за останній час збоїв соціальних мереж і месенджерів.

Після 23:00 15 жовтня 2020 року на веб-сайті DownDetector нараховувалось понад 10 тис повідомлень про проблеми з доступом до Twitter. Користувачі повідомляли про помилки, включаючи "Помилка твіту: щось не так. Будь ласка, спробуйте пізніше" і "Сервіс тимчасово перевантажений".

Спроби перевстановити додаток не давали ніякого результату – пароль для підтвердження входу в акаунт не надходив на мобільні пристрої користувачів.

У якийсь момент на головній сторінці Twitter було написано: "Щось технічно не так. Дякуємо, що помітили – ми збираємося виправити це, і скоро все повернеться в норму".

Пізніше Twitter опублікував офіційну заяву, в якій говорилось, про те що він працює над проблемою і не вважає, що відключення було викликано будь-яким порушенням безпеки.

"Twitter був недоступний для багатьох з вас, і ми працюємо над тим, щоб знову запустити його для всіх, – йшлося в заяві. – У нас були проблеми з нашими внутрішніми системами, і у нас немає ніяких доказів злому".

Між тим, двома місяцями раніше в Twitter відбувся найбільший в історії соцмережі злам соцмережі. Біткоїн-шахраї зламали твітер-акаунти провідних світових діячів і компаній, включаючи Каньє Уеста, Барака Обаму, Білла Гейтса, Apple, Ілона Маска, Джо Байдена, Майкла Блумберга, Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Uber і Біньяміна Нетаньяху.

Всі облікові записи, які мали велику кількість підписників в Twitter були одночасно зламані і на кожній з них було опубліковано повідомлення, в якому користувачам пропонувалося відправити 1000 доларів (794 фунта стерлінгів) на біткойн-адреса.

Натомість користувачам обіцяли, що їхні гроші будуть подвоєні і згодом їх повернуть.

Загалом було "зламано" понад 50 авторитетних облікових записів. Обсяг коштів, надісланих користувачами хакерам, на першу годину ночі 16 липня перевищив 12 біткоїнів. За поточним курсом криптовалюти це більше 110 тисяч доларів.

У відповідь на злом Twitter тимчасово заборонив всім перевіреним обліковим записам з синіми галочками завантажувати твіти, поки проводилося розслідування.

Найбільший збій в своїй історії Facebook пережив 14 березня 2019 року. Сервіси Facebook, Instagram, WhatsApp "впали" по всьому світу більш ніж на 14 годин. Увесь цей час головні в світі інформаційні платформи, на які багато людей покладаються кожен день заради спілкування, виявилися марними.

"Нам відомо, що у деяких людей в даний час виникають проблеми з доступом до сімейства додатків Facebook", – йдеться в заяві, яку Facebook оприлюднив в Twitter. – Ми працюємо, щоб вирішити цю проблему якомога швидше".

У відповідь на чутки, опубліковані в інших соціальних мережах, компанія заявила, що збої не були результатом атаки розподіленої відмови в обслуговуванні, відомої як DDoS – типу кібератаки, яка навантажує цільові служби надзвичайно великими обсягами трафіку. Телеканал NBC News згодом повідомив, що причина була пов'язана з "перевантаженими" базами даних.

Після відновлення роботи Facebook в коментарі виданню Bloomberg компанія повідомила, що вивчає "можливість повернення коштів рекламодавцям". Інформація про обсяги втрат і кількість постраждалих від збою рекламодавців неоприлюднювалась.

Як виявилось, навіть кілька годин непрацюючого Facebook виявилось достатньо, щоб нанести матеріальну шкоду підприємцям по всьому світу. Так збій зачепив і сервіс Facebook Workplace, який використовується бізнесом для внутрішнього спілкування.

Дизайнер з Буенос-Айреса Ребекка Брукер повідомила Бі-бі-сі, що перерва справила значний вплив на роботу її фірми.

"Facebook для особистого використання – це добре, але що відбувається, коли ми покладаємося на такі великі компанії, як ця, в наданні бізнес-послуг? – питає вона. – Я намагаюся спілкуватися зі своєю командою в Нью-Йорку. Facebook Workplace наш єдиний канал для спілкування, за винятком електронної пошти".

"Ви не можете покладатися лише на соціальні мережі для побудови бізнесу, – каже Аманда Абела авторка Amazon-бестселера "Зробіть гроші своїм медом". – Приклад: Instagram і Facebook сьогодні не працюють. Якщо весь ваш бізнес працює на вашій сторінці IG, ви сьогодні втрачаєте гроші. Ось чому я навчаю своїх клієнтів різним методам маркетингу та продажів".

7 травня 2020 Facebook "зламав" додатки для iOS від таких компаній, як DoorDash, Spotify, TikTok і Venmo. Причиною стала проблема з комплектом розробки програмного забезпечення (SDK) від Facebook, який вбудований в роботу незліченних мобільних додатків від великих і малих компаній.

Проблема, хоча і вирішена досить наглядно, демонструє масштаби платформи соціальної мережі і те, як навіть незначні проблеми можуть мати серйозні наслідки для індустрії мобільного програмного забезпечення.

It’s not just Spotify, here is a current list of all the apps that aren’t working right now:

-Spotify

-TikTok

-Pinterest

-Venmo

-Doordash

-Tinder

-The Walmart App

-Google

-Bumble

-Soundcloud

There’s more, your phone isn’t broken, it’s the apps