Глобальный сбой: почему "падают" сайты соцсетей и интернет-сервисов и как это сказывается на пользователях

Минулого тижня користувачі Twitter на кілька годин залишились без доступу до додатка і веб-сайту після збою соціальної мережі.

Тисячі людей повідомляли технологічного гіганта про проблеми з додатком для Android і iOS і веб-сайтом, через що новинні стрічки не завантажувалися, а користувачі не могли відправляти твіти.

17 вересня стався збій в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook. Сторінки в Instagram не завантажувались, а користувачі навіть не могли увійти у власні акаунти. За даними ресурсу downdetector, регулярні збої в роботі інтернет-сервісів з аудиторію в десятки, сотні і мільярди користувачів є не виключенням, а нормою.

Користувачі PayPal, YouTube, Telegram, GTA 5, Tinder, Gmail, Amazon, Twitch, Fortnite та багатьох інших відомих на весь світ інтернет-сервісів регулярно і цілковито несподівано на години, а то і дні втрачають доступ до свого акаунтів.

Хтось втрачає можливість зайву годину розважитися в онлайн-грі, а хтось втрачає реальні гроші, якщо мова йде про PayPal, YouTube, Amazon, Google або Facebook.

Чому відбуваються збої в роботі інтернет-компаній? Як це впливає на компанії і користувачів? І які загрози вони несуть з точки зору втрати даних? ЕП спробувала знайти відповіді на ці питання в описах найбільш масштабних за останній час збоїв соціальних мереж і месенджерів.

Кейс Twitter

319 млн активних користувачів. Оборот – 2,2 млрд доларів. Дохід – 0,5 млрд доларів.

Після 23:00 15 жовтня 2020 року на веб-сайті DownDetector нараховувалось понад 10 тис повідомлень про проблеми з доступом до Twitter. Користувачі повідомляли про помилки, включаючи "Помилка твіту: щось не так. Будь ласка, спробуйте пізніше" і "Сервіс тимчасово перевантажений".

Спроби перевстановити додаток не давали ніякого результату – пароль для підтвердження входу в акаунт не надходив на мобільні пристрої користувачів.

У якийсь момент на головній сторінці Twitter було написано: "Щось технічно не так. Дякуємо, що помітили – ми збираємося виправити це, і скоро все повернеться в норму".

Пізніше Twitter опублікував офіційну заяву, в якій говорилось, про те що він працює над проблемою і не вважає, що відключення було викликано будь-яким порушенням безпеки.

"Twitter був недоступний для багатьох з вас, і ми працюємо над тим, щоб знову запустити його для всіх, – йшлося в заяві. – У нас були проблеми з нашими внутрішніми системами, і у нас немає ніяких доказів злому".

Між тим, двома місяцями раніше в Twitter відбувся найбільший в історії соцмережі злам соцмережі. Біткоїн-шахраї зламали твітер-акаунти провідних світових діячів і компаній, включаючи Каньє Уеста, Барака Обаму, Білла Гейтса, Apple, Ілона Маска, Джо Байдена, Майкла Блумберга, Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Uber і Біньяміна Нетаньяху.

Всі облікові записи, які мали велику кількість підписників в Twitter були одночасно зламані і на кожній з них було опубліковано повідомлення, в якому користувачам пропонувалося відправити 1000 доларів (794 фунта стерлінгів) на біткойн-адреса.

Натомість користувачам обіцяли, що їхні гроші будуть подвоєні і згодом їх повернуть.

Загалом було "зламано" понад 50 авторитетних облікових записів. Обсяг коштів, надісланих користувачами хакерам, на першу годину ночі 16 липня перевищив 12 біткоїнів. За поточним курсом криптовалюти це більше 110 тисяч доларів.

У відповідь на злом Twitter тимчасово заборонив всім перевіреним обліковим записам з синіми галочками завантажувати твіти, поки проводилося розслідування.

Кейс Facebook і Instagram

2,5 млрд активних користувачів. Оборот – 22,4 млрд доларів. Дохід – 22,2 млрд доларів.

Найбільший збій в своїй історії Facebook пережив 14 березня 2019 року. Сервіси Facebook, Instagram, WhatsApp "впали" по всьому світу більш ніж на 14 годин. Увесь цей час головні в світі інформаційні платформи, на які багато людей покладаються кожен день заради спілкування, виявилися марними.

"Нам відомо, що у деяких людей в даний час виникають проблеми з доступом до сімейства додатків Facebook", – йдеться в заяві, яку Facebook оприлюднив в Twitter. – Ми працюємо, щоб вирішити цю проблему якомога швидше".

У відповідь на чутки, опубліковані в інших соціальних мережах, компанія заявила, що збої не були результатом атаки розподіленої відмови в обслуговуванні, відомої як DDoS – типу кібератаки, яка навантажує цільові служби надзвичайно великими обсягами трафіку. Телеканал NBC News згодом повідомив, що причина була пов'язана з "перевантаженими" базами даних.

Після відновлення роботи Facebook в коментарі виданню Bloomberg компанія повідомила, що вивчає "можливість повернення коштів рекламодавцям". Інформація про обсяги втрат і кількість постраждалих від збою рекламодавців неоприлюднювалась.

Як виявилось, навіть кілька годин непрацюючого Facebook виявилось достатньо, щоб нанести матеріальну шкоду підприємцям по всьому світу. Так збій зачепив і сервіс Facebook Workplace, який використовується бізнесом для внутрішнього спілкування.

Дизайнер з Буенос-Айреса Ребекка Брукер повідомила Бі-бі-сі, що перерва справила значний вплив на роботу її фірми.

"Facebook для особистого використання – це добре, але що відбувається, коли ми покладаємося на такі великі компанії, як ця, в наданні бізнес-послуг? – питає вона. – Я намагаюся спілкуватися зі своєю командою в Нью-Йорку. Facebook Workplace наш єдиний канал для спілкування, за винятком електронної пошти".

"Ви не можете покладатися лише на соціальні мережі для побудови бізнесу, – каже Аманда Абела авторка Amazon-бестселера "Зробіть гроші своїм медом". – Приклад: Instagram і Facebook сьогодні не працюють. Якщо весь ваш бізнес працює на вашій сторінці IG, ви сьогодні втрачаєте гроші. Ось чому я навчаю своїх клієнтів різним методам маркетингу та продажів".

7 травня 2020 Facebook "зламав" додатки для iOS від таких компаній, як DoorDash, Spotify, TikTok і Venmo. Причиною стала проблема з комплектом розробки програмного забезпечення (SDK) від Facebook, який вбудований в роботу незліченних мобільних додатків від великих і малих компаній.

Проблема, хоча і вирішена досить наглядно, демонструє масштаби платформи соціальної мережі і те, як навіть незначні проблеми можуть мати серйозні наслідки для індустрії мобільного програмного забезпечення.

It’s not just Spotify, here is a current list of all the apps that aren’t working right now:

-Spotify

-TikTok

-Pinterest

-Venmo

-Doordash

-Tinder

-The Walmart App

-Google

-Bumble

-Soundcloud

There’s more, your phone isn’t broken, it’s the apps — Booby Squish (@aburninghilll) May 6, 2020

Facebook SDK – це набір програмних інструментів для розробників, який допомагає використовувати такі функції, як вхід в обліковий запис і надання кнопок загального доступу до соціальної мережі. Проблема полягала в тому, що SDK очікував відповіді сервера в певному форматі, який сервери Facebook не надавали.

"Facebook підштовхує розробників до установки свого SDK, ймовірно, тому, що їм (Facebook, ЕП) потрібні дуже докладні дані, які вони можуть збирати про користувачів цього додатка, – пояснює Гільєрме Рембо. – SDK пропонується як зручний інструмент як для розробників, так і для маркетингових команд, оскільки його також можна використовувати для відстеження конверсій реклами, що розміщується через Facebook".

Facebook публічно не заявляв про жодну фінансову компенсацію за збій.

Кейс WhatsApp

1,6 млрд активних користувачів. Оборот і дохід невідомі.

8 вересня користувачі месенджера WhatsApp почали масово повідомляти про втрату історії чату після того, як відкривали повідомлення, що містять дивні текстові символи. Відкриття таких повідомлень призводило до зависання і збою месенджера.

При цьому повідомлення з дивними текстовими символами передавалися також за допомогою файлу vCards – стандартного формату, призначеного для пересилки електронних візитних карток, який дозволяє користувачам легко додавати контакти до своєї адресної книги.

Як виявилось, проблема була викликана помилкою програмного забезпечення, яка заважає WhatsApp обробляти комбінацію символів у повідомленнях, що призводить до "нескінченного збою". В результаті деякі користувачі, які нещодавно не резервували свої розмови, втратили всю історію чату назавжди.

Повідомлення з дивним поєднанням кодів та символів походили з Бразилії і наносили шкоду користувачам, які працювали з WhatsApp через пристрої iOS та Android. В компанії досить швидко помітили проблему і випустили відповідне оновлення.

До цього, WhatsApp довелося виправляти проблему, через яку номери телефонів деяких користувачів відображалися в результатах пошуку Google.

За словами дослідника Атула Джаярама, ця проблема торкнулася щонайменше 300 тис телефонних номерів, які з’явилися в Google під час пошуку „сайт: we.me". Google проіндексував номери, оскільки WhatsApp не спромігся вчасно відключити сканування номерів веб-сканером пошукового гіганта.

Не зважаючи на значні збої в своїй роботі, не було знайдено жодної згадки про компенсацію збитків користувачам з боку WhatsApp.

Кейс Telegram

400 млн активних користувачів. 0,68 млрд доларів – дохід.

Регулярні збої в роботі відбуваються і в Telegram. Наприклад, за останній місяць користувачі двічі скаржилися, що не можуть підключитися до сервісу і відправити повідомлення. Проте помилки в роботі сервісу, які б приводили до значних репутаційних втрат в Telegram відбувались не часто.

Останній інцидент трапився у вересні минулого року. Тоді в сервісі була виявлена помилка, яка дозволяла адресату відкривати фото і відеофайли, які відправник надіслав помилково і видалив за допомогою відповідної функції Telegram.

Цю проблему виявив дослідник в сфері інформаційної безпеки Дхирадж Мішра. За його словами, хоча Telegram видаляв повідомлення з пристрою адресата, усі відправлені фотографії або відео все одно зберігались на телефоні адреса.

"Це прекрасно працює і в групах, – прокоментував він для TechCrunch. – Якщо у вас є група Telegram з 100 тис учасників, і ви помилково відправляєте повідомлення для ЗМІ і видаляєте його, воно буде видалено тільки з чату, але залишиться в сховищі мультимедіа для всіх 100 тис учасників".

Невідомо, чи постраждали користувачі Telegram від проблеми з конфіденційністю. Але раніше TechCrunch повідомляв про декілька випадків, коли власникам візи було відмовлено у в'їзді в США через контент на їх телефонах, який був відправлений їм іншими людьми.

Після звернення до TechCrunch Telegram виправив вразливість. Мішра отримав 2500 євро в якості винагороди за виявлення і розкриття уразливості.

Чому відбуваються збої

За словами експертів, до "падіння" соцмереж і сервісів світового рівня можуть призвести три основні причини.

1. Збій в зв'язку з оновленням. Жодна соцмережа не живе в стабільному стані і постійно для збереження конкурентоспроможності змушена проводити оновлення як тієї частини, яка працює з користувачем, так і з серверами свого софта. Іноді після оновлення щось може піти не за планом.

При цьому високе навантаження на сервери для перевірки їх стійкості не гарантує виявлення всіх варіантів збою. До того ж в соцмережі кожен день заходять мільйони людей які користуються різними сценаріями поведінки. Якийсь із них і може породити збій.

2. Фізичне падіння ключових серверів. Існує сценарій, коли відбувається атака на саму мережу. Це найбільш складний варіант, при якому атакуюча сторона намагається перевантажити сервери.

З великої кількості IP-адрес в мережу подаються запити, які її перевантажують. Якщо йдеться про великі соцмережі, то з такими атаками вона може боротися. Оскільки соцмережі базово розраховані на величезну кількість запитів, масштаб атаки має бути вкрай великий.

3. Втручання провайдера. Тут два варіанти: або через помилки в налаштуваннях може неправильно фільтруватися трафік, або порушення роботи мережі проводиться на вимогу держави. В історії вже є приклади як першого, так і другого варіантів.

Нещодавно, 30 серпня сервіси Google, Cloudflare, Amazon, Microsoft та інших компаній виявилися недоступні по всьому світу з вини американського провайдера CenturyLink. Через неправильні налаштування мережевого обладнання сайти не працювали кілька годин, і трафік просів на 3,5%. Це один з найбільших збоїв в роботі мережі за всю історію.

Порушення роботи мережі на вимогу держави нещодавно проводилися в Білорусі. В КНР, РФ, Ірані, Туреччині та ряді інших країн подібні заходи в тому чи іншому масштабі відбуваються регулярно.

Наслідки для користувачів та бізнесу

Для рядових користувачів порушення в роботі інтернет-сервісів проходять майже непомітно. Дані не пропадають, оскільки сервіси все інформацію дублюють на кількох інших серверах, розташованих в різних місцях. Максимум, що може втратити користувач в результаті збою, це одну-дві публікації в тій чи іншій соціальній мережі.

В той же час, люди, які роблять бізнес за допомогою Facebook, Instagram, Telegram, Viber отримують цілком реальні збитки. Кожна година і навіть хвилина, коли сервіс недоступний, бізнес-користувач втрачає гроші через зупинку замовлень, будь-то косметика в Instagram, доставка їжі через канал ресторану в Viber, купівля б/у автомобіля через канал Telegram, чи китайські інструменти в таргетованих оголошеннях Facebook.

Наприклад, в квітні 2018 Роскомнадзор спробував заблокувати в РФ Telegram. Блокування торкнулося значної кількості онлайн-магазинів, сервісів і соціальних мереж. Наприклад, через це онлайн-школа з вивчення англійської мови SkyEng отримала прямий збиток від зірваних уроків близько 25 тисяч доларів.

Єдине, що об’єднує всі збої в роботі соцмереж і інтернет-сервісах навіть світового рівня – це те, що рядові користувачі не мають майже жодного шансу на отримання грошової компенсації за втрачені гроші, контент, час, вигоду. Адже угоди-оферти, які користувачі погоджують на етапі встановлення додатку та реєстрації акаунту, написані в перш за все в інтересах інтернет-сервісів.