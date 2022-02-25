У Росії частково обмежили доступ до Facebook

Роскомнагляд частково обмежив доступ до соціальної мережі Facebook.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Міра прийнята у відповідь на обмеження щодо офіційних акаунтів чотирьох російських ЗМІ: телеканалу "Зірка", агенції "РІА Новини", видань "Лента.ру" та "Газета.ру".

Роскомнагляд 24 лютого направив вимоги адміністрації Meta Platforms зняти введені Facebook обмеження щодо російських ЗМІ та пояснити причину їх запровадження.

"Вимоги Роскомнагляду власники соціальної мережі проігнорували", – йдеться у повідомленні.

25 лютого Генеральною прокуратурою РФ за погодженням з МЗС прийнято рішення про визнання соціальної мережі Facebook "причетною до порушення основних прав та свобод людини, а також прав і свобод громадян Росії".

Економічна правда