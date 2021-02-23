Група компаній Creatio залучила $68 млн міноритарних інвестицій

Отримані кошти будуть спрямовані на зміцнення провідних позицій Creatio на глобальному ринку low-code рішень для управління процесами і CRM, зокрема на підсилення R&D і розвиток партнерської екосистеми в 110 країнах світу.

Катерина Костерева, співзасновниця і CEO Creatio

Група компаній Creatio, розробник low-code платформи для управління процесами і CRM, до складу якої входить Terrasoft, залучила міноритарні інвестиції в розмірі $68 млн для посилення провідних позицій на міжнародному low-code ринку.

Лід-інвестором виступив фонд VolitionCapital, який інвестує у швидкозростаючі технологічні компанії, що розвивають бізнес в Америці. Співінвестором виступив фонд HorizonCapital, що володіє більш ніж 25-річним досвідом підтримки зростаючих компаній у країнах Європи.

Важливо підкреслити, що команда, менеджмент і стратегія компанії, а також бачення продуктів і готовність забезпечувати винятковий клієнтський досвід залишаються незмінними.

Попит на low-code технології безперервно зростає завдяки гострій потребі організацій у цифровій трансформації ключових процесів, а також переосмисленню способів взаємодії з клієнтами, партнерами і співробітниками.

Переваги платформи і продуктів Creatio дозволять і надалі утримувати провідні позиції в цій сфері, а інвестиції стануть потужним драйвером розвитку ринку low-code рішень для управління процесами і CRM. Отримані кошти будуть спрямовані на подальше прискорення експансії на глобальному ринку, підсилення R&D та активний розвиток партнерської екосистеми в 110 країнах світу.

"Ми бачимо майбутнє, в якому кожен зможе автоматизовувати бізнес-ідеї за лічені хвилини, — зазначила Катерина Костерева, співзасновниця і CEO Creatio. — Зараз для бізнес- та IT-лідерів критично важливо не втратити час і за допомогою технологій трансформувати свої організації в low-code компанії. Отримані інвестиції допоможуть нам ще швидше втілювати в життя наше бачення— створювати світ, в якому будь-яка компанія зможе з легкістю автоматизувати, змінювати і поліпшувати свої бізнес-процеси".

Платформа і продукти Creatio високо оцінюються провідними аналітичними агентствами світу, рішення включені в п’ять Магічних квадрантів Gartner і сім звітів ForresterWave.

Довідка:

Terrasoft — виробник low-code платформи Creatio для управління бізнес-процесами і CRM. Входить до групи компаній Creatio, штат якої налічує 600+ співробітників, а клієнти і партнери представлені в 110+ країнах світу. За оцінками Gartner і Forrester, програмні продукти Creatio займають провідні позиції на різних IT-ринках.

VolitionCapital — інвестиційна компанія, яка управляє активами на суму понад $1,1 млрд і працює на ринку Північної Америки. Volition переважно інвестує у швидкозростаючі технологічні компанії і віддає перевагу тим, хто продемонстрував швидку динаміку зростання і прагне досягти лідерства на ринку.

HorizonCapital — провідна інвестиційна компанія в Центральній і Східній Європі, яка управляє чотирма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституціональних інвесторів) з активами понад $850 млн та більш ніж 25-річним інвестиційним досвідом у регіоні. Компанія є активним інвестором та підтримує підприємців-візіонерів, які трансформують бізнес-середовище в регіоні.