Інвестори "зеленої енергетики" просять Раду підтримати законопроект про випуск ОВДП для погашення боргів

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликає Верховну Раду підтримати законопроект №4151, що передбачає випуск ОВДП для погашення боргів перед ВДЕ-генерацією.

Про це повідомляється в листі агентства, передає "Енергореформа".

"З огляду на, що у ДП" Гарантований покупець" ("ГарПок") на сьогодні відсутні джерела, достатні для забезпечення 100% поточних платежів виробникам електроенергії з ВДЕ, а також не визначені джерела покриття заборгованості перед ними, вважаємо за необхідне підтримати прийняття Верховною Радою законопроекту № 4151", - йдеться в заяві на адресу голови парламентського комітету з питань бюджету Юрія Арістова і глави енергокомітета Ради Андрія Геруса.

Ухвалення закону, на думку ЄУЕА, сприятиме виконанню Україною взятих на себе зобов'язань перед інвесторами в поновлювану енергетику і міжнародними фінансовими організаціями, що фінансують відповідні проекти.ЄУЕА звертає увагу, що стовідсотковий рівень розрахунків за "зеленим" тарифом за серпень досягнуто тільки на початку жовтня, а рівень оплати за вересень становить 27%, при цьому прогноз "ГарПока" за рівнем розрахунків за серпень-грудень становить 56%.

Як повідомлялося, згідно із законопроектом №4151, пропонується випустити облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на 19,6 млрд грн для погашення в четвертому кварталі цього року частини боргу і інших розрахунків з виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Для цього передбачається збільшення граничного розміру дефіциту держбюджету-2020 з 298,4 млрд грн до 318 млрд грн.