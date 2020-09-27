"Слуги народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб розрахуватися з виробниками "зеленої" енергетики

Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб в четвертому кварталі 2020 року погасити борг перед виробниками "зеленої" енергетики.

Відповідний законопроект №4151 опубліковано на сайті Верховної Ради.

Ініціаторами виступили депутати Юрій Кузбіт, Богдан Торохтій та Максим Заремський.

Відповідно до законопроекту, після випуску ОВДП на таку суму вона буде передана в якості субсидії НЕК "Укренерго", щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП "Гарантований покупець", а та - перед виробниками ВДЕ.

Для цього пропонується збільшити граничний розмір дефіциту держбюджету-2020 буде збільшено з 298,4 до 318 млрд.

Автори законопроекту нагадують, що заборгованість "ГарПок" перед "зеленими" на 1 серпня 2020 становила 22,4 млрд

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Уряд по меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% її в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд.