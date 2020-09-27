Всі розділи
Укр / Рус

"Слуги народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб розрахуватися з виробниками "зеленої" енергетики

Неділя, 27 вересня 2020, 10:49
 

Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб в четвертому кварталі 2020 року погасити борг перед виробниками "зеленої" енергетики.

Відповідний законопроект №4151 опубліковано на сайті Верховної Ради.

Ініціаторами виступили депутати Юрій Кузбіт, Богдан Торохтій та Максим Заремський.

Відповідно до законопроекту, після випуску ОВДП на таку суму вона буде передана в якості субсидії НЕК "Укренерго", щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП "Гарантований покупець", а та - перед виробниками ВДЕ.

Для цього пропонується збільшити граничний розмір дефіциту держбюджету-2020 буде збільшено з 298,4 до 318 млрд.

Автори законопроекту нагадують, що заборгованість "ГарПок" перед "зеленими" на 1 серпня 2020 становила 22,4 млрд

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Уряд по меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% її в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зелений тариф електроенергія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Кабміні визначились, як погасити борги за "зеленим" тарифом – ЗМІ 25 вересня 2020, 19:10
Бізнесмен Ігор Тинний: Фірташ не такий, як Коломойський. Він щось будував 24 вересня 2020, 09:00
Інвестиційний арбітраж "зелених" проти держави 14 вересня 2020, 14:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!