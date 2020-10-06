Инвесторы "зеленой энергетики" просят Раду поддержать законопроект о выпуске ОВГЗ для погашения долгов ч

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) призывает Верховную Раду поддержать законопроект №4151, предусматривающий выпуск ОВГЗ для погашения долгов перед ВИЭ-генерацией.

Об этом сообщается в письме агентства, передает "Энергореформа".

"Учитывая, что у ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") на сегодня отсутствуют источники, достаточные для обеспечения 100% текущих платежей производителям электроэнергии из ВИЭ, а также не определены источники покрытия задолженности перед ними, считаем необходимым поддержать принятие Верховной Радой законопроекта №4151", – говорится в заявлении в адрес главы парламентского комитета по вопросам бюджета Юрия Аристова и главы энергокомитета Рады Андрея Геруса.

Принятие закона, по мнению ЕУЭА, будет способствовать выполнению Украиной взятых на себя обязательств перед инвесторами в возобновляемую энергетику и международными финансовыми организациями, финансирующими соответствующие проекты.

ЕУЭА обращает внимание, что стопроцентный уровень расчетов по "зеленому" тарифу за август достигнут только в начале октября, а уровень оплаты за сентябрь составляет 27%, при этом прогноз "ГарПока" по уровню расчетов за август-декабрь составляет 56%.



Как сообщалось, согласно законопроекту №4151, предлагается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Для этого предусматривается увеличение предельного размера дефицита госбюджета-2020 с 298,4 млрд грн до 318 млрд грн.