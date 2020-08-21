Польща розширила заборону авіарейсів на 63 країни

Польща розширила список країн, з яких тимчасово заборонені авіарейси, з 45 до 63 країн через зміну ситуації з поширенням коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Business Insider, відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Серед країн Європи, які потрапили до "червоного списку" - Бельгія, Іспанія, Монако, Мальта і Албанія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Косово, Північна Македонія, князівство Андорра, Мальта, Сан-Марино, Молдова. США також є у списку.

Водночас Сербія, Росія та Китай до нього не увійшли.

Нові обмеження почнуть застосовуватися з 26 серпня і діятиме до 8 вересня, після чого їх можуть переглянути.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Польщі зареєстрували новий "антирекорд" заражень коронавірусом - 903 випадки.

Європейська правда