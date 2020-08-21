Польша расширила запрет авиарейсов на 63 страны
Польша расширила список стран, из которых временно запрещены авиарейсы, с 45 до 63 стран из-за изменения ситуации с распространением коронавируса.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider, соответствующее решение приняло правительство страны.
Среди стран, которые попали в "красный список" - Бельгия, Испания, Монако, Мальта и Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Северная Македония, княжество Андорра, Мальта, Сан-Марино, Молдова. США также есть в списке.
В то же время Сербия, Россия и Китай в него не вошли.
Новые ограничения начнут применяться с 26 августа и будет действовать до 8 августа, после чего их могут пересмотреть.
Как сообщалось ранее, сегодня в Польше зарегистрировали новый "антирекорд" заражений коронавирусом - 903 случая.
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