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Завдяки успіху з МВФ, Україна може отримати ще 500 мільйонів євро допомоги

Понеділок, 9 грудня 2019, 09:18

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що завдяки досягненню угоди з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми, України може отримати 500 мільйонів євро допомоги від Євросоюзу.

Джерело: Маркарова у Facebook 

Деталі: За її словами кошти від ЄС можуть надійти на "дуже вигідних умовах". Планується, що Україна отримає допомогу найближчими місяцями. 

Що передувало: 7 грудня Міжнародний валютний фонд досяг домовленості з українським урядом про нову трирічну програму розширеного фінансування EFF на 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) – близько 5,52 млрд доларів.

Нагадаємо:

  • Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні 22 листопада. 
  • В МВФ акцентували увагу на продовженні виваженої економічної політики.
  • Прем'єр Олексій Гончарук оцінив перемовини з місією Міжнародного валютного фонду як конструктивні
  • Міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб Україна з 2023 року забезпечувала себе сама.
  • Джерела у різних держструктурах заявляли про те, що Україна не встигне отримати остаточне рішення від МВФ до кінця 2019 року, але може ще у грудні підписати меморандум про подальшу співпрацю. Наступна можливість офіційно отримати програму Фонду у України буде в лютому 2020 року.

Українська правда

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