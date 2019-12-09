Завдяки успіху з МВФ, Україна може отримати ще 500 мільйонів євро допомоги
Понеділок, 9 грудня 2019, 09:18
Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що завдяки досягненню угоди з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми, України може отримати 500 мільйонів євро допомоги від Євросоюзу.
Джерело: Маркарова у Facebook
Деталі: За її словами кошти від ЄС можуть надійти на "дуже вигідних умовах". Планується, що Україна отримає допомогу найближчими місяцями.
Що передувало: 7 грудня Міжнародний валютний фонд досяг домовленості з українським урядом про нову трирічну програму розширеного фінансування EFF на 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) – близько 5,52 млрд доларів.
Нагадаємо:
- Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні 22 листопада.
- В МВФ акцентували увагу на продовженні виваженої економічної політики.
- Прем'єр Олексій Гончарук оцінив перемовини з місією Міжнародного валютного фонду як конструктивні.
- Міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб Україна з 2023 року забезпечувала себе сама.
- Джерела у різних держструктурах заявляли про те, що Україна не встигне отримати остаточне рішення від МВФ до кінця 2019 року, але може ще у грудні підписати меморандум про подальшу співпрацю. Наступна можливість офіційно отримати програму Фонду у України буде в лютому 2020 року.
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