Україна не отримає рішення від МВФ в цьому році — ЗМІ

Україна не встигне отримати остаточне рішення від Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року, але може ще в грудні підписати меморандум про подальшу співпрацю.

Про це LIGA.net розповіли три високопоставлених співрозмовника в різних державних структурах.

"Ми не встигли виконати prior actions, які обговорювалися з Фондом. Для того, щоб потрапити на грудневе засідання Ради МВФ, потрібно було, щоб потрібні закони до поточного моменту вже були проголосовані в парламенті", - зазначив співрозмовник в одній з фінансових держструктур.

За інформацією джерел видання перш за все йдеться про зміни в закон Про систему гарантування вкладів (в тому числі, позиції, непрямо стосуються можливої ренаціоналізації Приватбанку, а також стягнення боргів власників інших банків-банкрутів).

Законопроекти повинні були потрапити в Раду ще в кінці листопада.

Інший співрозмовник видання розповів, що на даний момент завершено процес узгодження тексту змін між українськими держструктурами і Фондом.

За його словами, уряд, як і раніше розраховує, що меморандум буде підписаний найближчим часом і Україна отримає SLA (Staff Level Agreement - принципову згоду Фонду кредитувати країну) ще в цьому році.

"Ми наближаємо меморандум як можемо - це більш важливо, ніж безпосередньо гроші. Для цього нам не потрібно орієнтуватися на засідання Борда МВФ".

Повідомляється, що наступна можливість офіційно отримати програму Фонду у України буде в лютому, коли керівництво МВФ вперше збереться після перерви на різдвяні свята.



Нагадуємо:

Законопроєкт, який заборонить колишнім власникам отримувати назад банки буде готовий до кінця року, але його скоріше за все не встигнуть зареєструвати в парламенті.



Раніше повідомлялось, що українська влада може заборонити повернення банків власникам — таку умову висунув МВФ.

Також міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб Україна з 2023 року забезпечувала себе сама.