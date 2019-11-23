Місія МВФ завершила роботу в Україні: дискусії триватимуть

Місія Міжнародного валютного фонду 22 листопада завершила свою роботу в Україні.

Про це йдеться у прес-релізі Фонду, який є у розпорядженні ЕП.

Як наголошується, місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом відвідала Україну в період з 14 по 22 листопада.

"Команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України. Місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики", - заявив ван Роден за підсумками візиту.

За його словами, місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ.

"Серед таких кроків – заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному та фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання. Дискусії триватимуть наступними тижнями", - підсумував представник Фонду.

Нагадаємо:

22 листопада стало відомо, що українська влада може заборонити повернення банків власникам на законодавчому рівні – таку умову висунув МВФ.

При цьому олігарх, колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський упевнений, що найближчим часом поверне собі банк. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Приватбанк не повернуть Коломойському.

13 листопада в інтерв'ю The New York Times Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. За його словами, відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України.

Більш як через тиждень, 21 листопада, президент Володимир Зеленський відреагував на слова олігарха. Зеленський підкреслив, що це його пріоритет як очільника держави відповідати за міжнародний вектор України, а не Коломойського.



Економічна правда