IFC: "Укргазбанк" стає все більш привабливим для стратегічних інвестицій

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IFC (Міжнародна фінансова корпорація) розглядає можливість надання "Укргазбанку" доприватизаційного конвертованого боргового інструменту.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів керівник офісу IFC в Україні, Молдові та Білорусі Джейсон Пеллмар.

За словами Пеллмара, IFC розглядає можливість довгострокового партнерства з "Укргазбанком" в рамках Глобальної програми торговельного фінансування (GTFP).

"Нещодавно ліміт GTFP банку збільшився в кілька разів, до $ 70 млн. Ми почали з консалтингу, зокрема, надавали консультації з питань кредитування, задоволені, що "Укргазбанк" став набагато конкурентоспроможним - зараз це четвертий за розміром держбанк в країні. Наступний етап - приватизація ", - зазначив він.

Джейсон Пеллмар також додав, що в даний момент IFC працює над залученням в "Укргазбанк" "сильного стратегічного інвестора".

У свою чергу, директор IFC щодо Climate Business Альжбета Клайн зазначає, що "Укргазбанк" вже перейшов в "зелену економіку".

"Україна має можливість створювати зелені стійкі інвестиції особливо в агробізнесі та банківському секторі ... Ми не можемо змусити їх (банки - прим.ред.) перейти в зелений бізнес, але можемо пояснити, що це таке, і як можна фінансувати енергоефективність. Згодом вони розуміють, що в цьому є бізнес, і справа не в тільки в "етиці", а в "бізнес-пропозиції". Далі вони розробляють "зелені" активи, а ми допомагаємо їм випускати зелені облігації. Як правило, банк розробляє багато інших ініціатив, пов'язаних з екологічно чистим бізнесом. Все це, в кінцевому підсумку, робить його більш привабливим для стратегічних інвестицій", - каже Клайн.

Ігор Уманський

У свою чергу, екс-міністр фінансів Ігор Уманський відзначає, що на сьогодні "Укргазбанк" став одним із провідних банків України - як за результатами своєї фінансової діяльності, так і за обсягом активів.

"З усіх українських держбанків тільки "Укргазбанк" показує позитивні результати. Більш того, як наслідок, останні 3 роки "Укргазбанк" не потребує докапіталізації. Відповідно, кейс Укргазбанку - хороший приклад ефективного управління та ефективної роботи державного активу, і тим більше активу, який працює в середовищі та в умовах так званої банківської чистки", - говорить експерт.

Уманський нагадує про те, що з моменту входження держави в капітал "Укргазбанку" пройшло 10 років.

"Розуміння того, що в майбутньому "Укргазбанк" має бути приватизований, авжеж, було. Зрозуміло, тоді його націоналізація відбувалася виключно щоб вирівняти ситуацію на ринку, повернути довіру людей та згладити негативні настрої в країні. І нам тоді вдалося "згасити" ситуацію та не допустити такої критичної ситуації на ринку, яку допустили в 2014 році. Хоча, економічна ситуація в 2009 році була значно гіршою. Тоді ми бачили горизонт в 10-15 років до виходу в приватизацію - початку публічного процесу з приватизацією банку. І, безумовно, той шлях, коли першим в держбанк заходить один з ключових міжнародних фінансових інститутів, - дуже успішний. Навіть після цього держава залишиться мажоритарним акціонером, але прийняття рішень та подальша приватизація державного пакета, який залишиться, враховуючи, що у держави в цьому банку є такий партнер, для будь-якого іншого інвестора буде додатковим сигналом та додатковим мотиватором прийняти позитивне рішення і, відповідно, дати більшу ціну за цей актив", - резюмував ексміністр.