Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради
Джерело: Офіс президента, указ № 649/2019 від 4 вересня
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Національної інвестиційної ради.
Дослівно: "На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 21 червня 2019 року № 423 (зі змінами, внесеними Указом від 9 серпня 2019 року № 588):
увести до персонального складу Національної інвестиційної ради Жерома Пекресса — старшого віце-президента, президента і головного виконавчого директора компанії "General Electric" (США) (за згодою);
вивести зі складу Національної інвестиційної ради Джеймі Міллера".
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Передісторія:
24 червня Зеленський призначив блогера, IT-підприємця та четвертогономера партії "Слуга народу" Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.
26 червня прес-служба президента повідомила, що Зеленський запросив до складу Національної інвестиційної ради власника Viber Хіроші Мікітані.
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