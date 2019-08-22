Пенсійний фонд Японії попереджає про глобальні інвестиційні втрати

Глобальні ринки стали настільки синхронізованими, що керуючі капіталом ризикують програти на кожному фронті.

Про це заявив головний інвестиційний директор найбільшого у світі пенсійного фонду Хіромічі Мізуно, повідомляє Bloomberg.

За його словами, за останні три місяці 2018 року Японський фонд державних пенсійних інвестицій у розмірі 1,5 трлн доларів втратив гроші у вигляді акцій, інструментів із фіксованим доходом і валютних позицій.

"Загальноприйнята думка про диверсифікацію портфеля полягає в тому, що коли ми втрачаємо гроші в акціонерному капіталі, ми отримуємо прибуток у вигляді фіксованого доходу. Але ми програли в кожному класі активів, зокрема й в перерахунку валюти. Такого ще ніколи не тарплялося", - сказав Мідзуно.

Також він розповів, що у період із 2001 по 2018 фінансовий рік річна прибутковість японської системи становила 3,03%, у порівнянні з більш ніж 6% середньорічним показником Calpers, щорічний цільовий показник якого становить 7%.

"Станом на 31 березня понад половини портфеля GPIF було на внутрішніх акціях та облігаціях. Багато японських облігацій мають негативну прибутковість, у той час як акції країни падають із максимуму січня 2018 року", - зазначив Мідзуно.

Так, за його словами, базовий індекс акцій Topix впав на 18% в останньому кварталі 2018 року і виріс на 0,2% у поточному році.

"GPIF шукає некорельовані доходи, вкладаючи кошти в приватні інвестиції, які можуть становити до 5% його портфеля", - зазначається у повідомленні.

Мізуно додав також, що торгівля стає "все більш переповненою".

Відповідно до останнього звіту про виконання бюджету, на кінець червня альтернативні інвестиції становили 0,35% від загальних активів GPIF, у порівнянні з 0,26% на кінець березня.

"Усі намагаються збільшити приватні активи та приватні інвестиції, тому що, очевидно, це все не пов'язано з публічним ринком", - сказав він.

Нагадаємо:

За оцінками провідних світових інвестиційних банків, у 2019 році воронка інтересу міжнародних інвесторів знову перевернеться на користь ринків, що розвиваються.

Однак це занадто велика категорія, яка включає в себе такі величезні і популярні ринки як Індія, Китай, Таїланд, Бразилія.

Масштаби економік цих країн, особливо Китаю, дуже великі і сильно впливають на різні статистичні та інвестиційні показники.

Втім, це не означає, що інтерес інвесторів буде прикуто саме до цих держав.

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Економічна правда