Пенсионный фонд Японии предупреждает о глобальных инвестиционных потерях

Глобальные рынки стали настолько синхронизированными, что управляющие капиталом рискуют проиграть на каждом фронте.

Об этом заявил главный инвестиционный директор крупнейшего в мире пенсионного фонда Хиромичи Мизуно, сообщает Bloomberg.

По его словам, за последние три месяца 2018 года Японский фонд государственных пенсионных инвестиций в размере 1,5 трлн долларов потерял деньги в виде акций, инструментов с фиксированным доходом и валютных позиций.

"Общепринятое мнение о диверсификации портфеля заключается в том, что когда мы теряем деньги в акционерном капитале, мы получаем прибыль в виде фиксированного дохода. Но мы проиграли в каждом классе активов и проиграли в пересчете валюты. Такого никогда не было в прошлом", - сказал Мидзуно.

Также он рассказала, что в период с 2001 по 2018 финансовый год годовая доходность японской системы составляла 3,03%, по сравнению с более чем 6% среднегодовым показателям Calpers, ежегодный целевой показатель которого составляет 7%.

"По состоянию на 31 марта более половины портфеля GPIF было на внутренних акциях и облигациях. Многие японские облигации имеют отрицательную доходность, в то время как акции страны падают с максимума января 2018 года", - пояснил Мидзуно.

Так, по его словам, базовый индекс акций Topix упал на 18% в последнем квартале 2018 года и вырос на 0,2% в этом году.

"GPIF ищет некоррелированные доходы, вкладывая средства в частные инвестиции, которые могут составлять до 5% его портфеля", - говорится в сообщении.

Мизуно также отметил, что торговля становится "все более переполненной".

Согласно последнему отчету об исполнении бюджета, на конец июня альтернативные инвестиции составляли 0,35% от общих активов GPIF, по сравнению с 0,26% на конец марта.

"Все пытаются увеличить частные активы или частные инвестиции, потому что, очевидно, это все не связано с публичным рынком", - сказал он.

Напомним:

По оценкам ведущих мировых инвестиционных банков, в 2019 году воронка интереса международных инвесторов опять перевернется в пользу развивающихся рынков.

Однако это слишком большая категория, которая включает в себя такие огромные и популярные рынки как Индия, Китай, Таиланд, Бразилия.

Масштабы экономик этих стран, особенно Китая, очень велики и сильно влияют на различные статистические и инвестиционные показатели.

Впрочем, это не значит, что интерес инвесторов будет прикован именно к этим государствам.

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Экономическая правда