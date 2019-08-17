США не віднесли Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості

Державний департамент США не вніс Україну до переліку країн, що задовольняють мінімальні вимоги фіскальної прозорості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в звіті про фіскальної прозорості за 2019 рік, опублікованому Держдепом.

У документі оцінюються 140 країн, розділені на дві групи. У першій представлені країни, що відповідають мінімальним фіскальним вимогам, а в другій - ті, що не задовольняють ці мінімальні стандарти.

За оцінками Державного департаменту, 67 з 140 держав не задовольняють мінімальні вимоги, серед них названі Україна, Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Китай, Ірак, Пакистан, Саудівська Аравія та інші країни.

До групи, яка задовольняє мінімальні вимоги фіскальної прозорості, потрапили Грузія, Вірменія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Албанія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія, Греція, Угорщина, Ізраїль, Афганістан, Киргизстан.

"Щорічна оцінка фіскальної прозорості урядів, які отримують допомогу США, забезпечує, щоб фінанси американських платників податків використовувалися належним чином", - йдеться в звіті.

У заяві відомства йдеться, що фіскальна прозорість є важливим елементом ефективного управління публічними фінансами, що допомагає зміцнити довіру до приватних ринків і підтримує економічну стійкість.

"Це підсилює підзвітність уряду і є вікном для громадян до бюджетів держави, допомагає громадянам контролювати владу і сприяє публічним дебатам", - сказано в заяві.