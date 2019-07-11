В Україні можуть запровадити систему цифрової ідентифікації громадян

Радник президента Михайло Федоров запропонував на зустрічі з представниками МВС, ДМС та Мін’юсту запровадити в Україні систему цифрової ідентифікації громадян.

Про це повідомляється на сайті офісу президента Володимира Зеленського.

"У світі цифрової економіки громадяни, бізнес, держава є учасниками невидимої взаємодії одне з одним через Інтернет і різноманітні онлайн-системи, а тому для встановлення довіри, здійснення відповідних транзакцій та отримання електронних послуг ідентифікація громадянина чи підприємства є важливим кроком", - зазначив Федоров.

І додав, що "завдяки цифровій ідентифікації вдасться зробити справжній ривок у розвитку".

Федоров вважає, що відсутність єдиної системи ідентифікації в Україні віддаляє особу від державних інформаційних ресурсів і створює поле для зловживань і махінацій.

Радник Зеленського стверджує, що це питання потребує вирішення ще з 2000 року, коли в Україні вперше почали з’являтися електронні системи взаємодії між державою та громадянином.

Федоров планує запропонувати ініціативу до обговорення на засіданні РНБО.

Розвиток цифрової ідентифікації потрібно буде гармонізувати з відповідними регламентами ЄС (eIDAS).

Запровадження цифрової ідентифікації разом із розвитком альтернативних BankID та MobileID надасть можливість змінити "паперову" систему та є ключовим елементом програм "Держава у смартфоні" та "Цифрова економіка".

Цифрові ідентифікатори громадян дадуть змогу реалізувати низку технологічних проектів. Зокрема, автоматичну верифікацію даних, електронний перепис населення, модернізацію сфери електронного підпису.

Нагадаємо:

12 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні".

На iForum Зеленський зізнався, що мріє про "державу у смартфоні".

28 травня представник президента обговорив із міжнародними експертами реалізацію проекту електронного уряду. Планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.

Нагадаємо, що 4 липня бізнес запропонував своє бачення концепції "Держава в смартфоні".