YouTube платитиме в Україні за відео у Shorts: можна заробляти від 100 до 10 тисяч доларів на місяць

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Відеохостинг YouTube запускає в Україні програму YouTube Shorts Fund - компанія, починаючи з грудня, заохочуватиме за їхній внесок авторів та артистів, які створюють креативні та унікальні короткі відео.

Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.

"Фонд у розмірі 100 мільйонів доларів США був уперше представлений ще у травні і вже доступний на багатьох ринках у всьому світі.

Запуск в Україні став черговим кроком на шляху реалізації довгострокового плану монетизації для Shorts", - йдеться у повідомленні.

Щоб взяти участь у програмі YouTube Shorts Fund, автори повинні відповідати наступним критеріям:

За останні 180 днів на каналі має бути завантажене хоча б одне коротке відео, яке відповідає вимогам.

Канали повинні відповідати Правилам спільноти YouTube, правилам щодо авторського права та правилам щодо монетизації.

Канали, що завантажують відео з водяними знаками або логотипами сторонніх соціальних мереж, неоригінальні відео (наприклад, невідредаговані кліпи з фільмів або телешоу) або відео, які повторно завантажені з каналів інших авторів, не будуть допущені.

Для участі в програмі не обов'язково, щоб канали зараз брали участь у програмі монетизації на YouTube.

Автори повинні бути старші за вік повноліття у своїй країні/регіоні ( у разі, якщо авторам від 13 до 17 років, їхні батьки або опікуни повинні прийняти умови отримання бонусу від імені учасника).

У Google Україна додають, що у рамках програми YouTube Shorts Fund відповідні вимогам канали можуть заробляти від 100 до 10000 доларів США щомісяця, суми бонусних виплат коригуються залежно від загальної ефективності каналу та місцезнаходження аудиторії.

"YouTube планує розширити програму ще на більшу кількість країн у найближчі місяці", - додали в компанії.

Зазначається, що за останні три роки YouTube виплатив авторам, артистам та медіа-компаніям понад 30 мільярдів доларів США.

Економічна правда