В Украине могут ввести систему цифровой идентификации граждан
Советник президента Михаил Федоров предложил на встрече с представителями МВД, ДМС и Минюста ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.
Об этом сообщается на сайте офиса президента Владимира Зеленского.
"В мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимого взаимодействия друг с другом через Интернет и различные онлайн-системы, а поэтому для установления доверия, осуществление соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом", - заявил Федоров.
И добавил, что "благодаря цифровой идентификации удастся сделать настоящий рывок в развитии".
Федоров считает, что отсутствие единой системы идентификации в Украине отдаляет человека от государственных информационных ресурсов и создает поле для злоупотреблений и махинаций.
Советник Зеленского утверждает, что этот вопрос требует решения еще с 2000 года, когда в Украине впервые начали появляться электронные системы взаимодействия между государством и гражданином.
Федоров планирует предложить инициативу к обсуждению на заседании СНБО.
Развитие цифровой идентификации нужно будет гармонизировать с соответствующими регламентами ЕС (eIDAS).
Отмечается, что введение цифровой идентификации вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID изменят "бумажную" систему. Также это является ключевым элементом программ "Государство в смартфоне" и "Цифровая экономика".
Цифровые идентификаторы граждан позволят реализовать ряд технологических проектов. В частности, автоматическую верификацию данных, электронный перепись населения, модернизацию сферы электронной подписи.
Напомним:
12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".
На iForum Зеленский признался, что мечтает о "государстве в смартфоне".
28 мая представитель президента обсудил с международными экспертами реализацию проекта электронного правительства. Планируется все государственные услуги сосредоточить на одном сайте.
Напомним, что 4 июля бизнес предложил свое видение концепции "Государство в смартфоне".
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