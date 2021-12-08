Україна скасовує обмеження на білоруський імпорт автомобілів

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Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі скасовує своє рішення від 16 квітня, згідно з яким імпорт з Білорусі моторних колісних засобів було обкладено 35-відсотковим захисним митом.

Відповідне рішення опубліковане в газеті "Урядовий кур’єр" і, відповідно, набуло чинності.

Нагадаємо, це рішення не має відношення до політичних санкцій проти режиму Лукашенка. Воно було прийняте за скаргою асоціації "УкрАвтоПром" і від самого початку викликало критику юристів.

У відповідь Мінськ оголосив про введення ліцензування українських товарів, до переліку яких потрапили традиційні групи вітчизняного експорту: керамічна плитка, шпалери, радіатори, холодильники, папір, ДСП/ДВП, кондитерські вироби, соки та пиво. Вимоги ліцензування призвели до витіснення зазначених українських товарів з білоруського ринку.

За даними "Європейської правди", Мінськ гарантує скасування обмежень протягом тижня після скасування захисного мита на білоруські авто.

Однак не виключено, що ця угода не призведе до покращень для українських експортерів. Одночасно у Мінську анонсували нові санкції, серед яких заборона на імпорт товарів із країн, що ввели санкції проти Білорусі. Втім, за словами співрозмовника видання, близького до уряду, Білорусь гарантує "розмежування політичних санкцій із торговельними відносинами". Це означатиме, що Мінськ гарантує скасування обмежень для українського експорту. В іншому разі, додає співрозмовник ЄвроПравди, у Києва є можливість оперативно повернути 35-відсоткове захисне мито.

Детальніше про цей торговий конфлікт можна почитати у статті "Прибуткові санкції: як торгова війна України та Білорусі зіграла на руку лобістам".

Європейська правда