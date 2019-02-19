Укргазбанк першим серед державних банків впроваджує послугу "Експрес-гарантії"

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Відтепер Укргазбанк першим серед державних банків надаватиме можливість спрощеного та пришвидшеного отримання банківських гарантій клієнтам малого та середнього бізнесу, що беруть участь у відкритих тендерних чи конкурсних торгах системи "Prozorro".

Інформацію оприлюднила на сайті прес-служба Укргазбанку. Так, якщо раніше на оформлення такої гарантії потребувало 3-5 днів, віднині жодних довготривалих перевірок – менеджер МСБ повідомить клієнтові рішення усього за 4 години після звернення. Термін видачі гарантії – 1 день. Забезпечення для цього не вимагається.

За повідомленням прес-служби Укргазбанку, процес оформлення експрес-гарантій було скорочено шляхом спрощення процедури перевірки клієнта, який тепер зможе самостійно заповнити документи онлайн разом зі співробітником банку.

Крім того, додатково пришвидшити процедуру може й сам клієнт. Для цього на сайті Укргазбанку в електронному форматі розміщений публічний договір, який можна завчасно заповнити, роздрукувати та надати менеджерові вже у відділенні банку. Гарантії Банк надає як у електронному вигляді з ЕЦП, так і у паперовому, залежно від вимог документації торгів.

На здійснення однієї операції передбачений ліміт на суму до 50 тис грн. Одночасно діяти можуть операції не більше, ніж на 300 тис грн.

Сьогодні згідно з українським законодавством для участі у державних тендерних торгах відповідно до умов тендерної документації необхідно обов’язково мати гарантію від банку, проте деякі організатори торгів вимагають гарантію саме від банку, мажоритарним акціонером якого є держава Україна (понад 75% капіталу).

Укргазбанк наразі перший та єдиний державний банк, що впроваджує послугу експрес-гарантії без забезпечення, - зазначено на сайті банку. Така взаємодія дозволить Укргазбанку, з одного боку, заохочувати компанії до участі у тендерних торгах, з іншого – збільшити власну клієнтську базу сегменту МСБ.

Адже Укргазбанк постійно вдосконалює та працює над новими заходами щодо стимулювання ефективності малого та середнього бізнесу та надання йому більшої свободи та можливостей.

Майже за 3 роки активної роботи Укргазбанк неодноразово визнавався кращим у роботі з малим та середнім бізнесом, розробляв унікальні програми та продукти.

Сьогодні Банк співпрацює з провідними світовими організаціями, зокрема, з Міжнародною фінансовою корпорацією у рамках проекту "Стати лідером у сфері банківських послуг для МСБ".