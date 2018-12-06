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У "Нафтогазі" запевнили, що не "бодяжать" газ

Четвер, 6 грудня 2018, 13:26
 

НАК "Нафтогаз" заявляє, що природний газ неможливо розбавити, а чайники на плитах українців гріються довше з кількох інших причин.

Про це повідомила компанія у Twitter, опублікувавши відповідь на питання громадян, чому газ змінив колір, а їжа готується довше.

"Газ – це не молоко і не пиво. Спроба його розбавити може призвести до катастрофи", - заявляє "Нафтогаз".

У компанії запевняють, що українці отримують газ з тої ж труби, що і європейці.

"Якість газу контролюється при вході в розподільні мережі з ГТС. Хімічний склад контролюється на всіх етапах: від видобутку до транспортування споживачам", - йдеться в повідомленні.

Можливою причиною того, що конфорка горить неправильно, у "Нафтогазі" називають забрудненість газової плити, недостатню кількість кисню у кухні, або низький тиск у мережі, який контролюється облгазами.

Українська правда

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газ Нафтогаз

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