В "Нафтогазе" заверили, что не "бодяжат" газ
НАК "Нафтогаз" заявляет, что природный газ невозможно разбавить, а чайники на плитах украинцев греются дольше по нескольким другим причинам.
Об этом сообщила компания в Twitter, опубликовав видеоответ на вопросы граждан, почему газ изменил цвет, а пища готовится дольше.
"Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе", - заявляет "Нафтогаз".
В компании уверяют, что украинцы получают газ по той же трубе, что и европейцы.
"Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям", - говорится в сообщении.
Возможной причиной того, что конфорка горит неправильно, в "Нафтогазе" называют загрязненность газовой плиты, недостаточное количество кислорода в кухне, или низкое давление в сети, которое контролируется облгазами.
Відповідаємо на найпоширеніші запитання:— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 6 декабря 2018 г.
Чи "бодяжать" газ?
Чому конфорка горить неправильно, колір газу не блакитний, а чайник довше закипає? pic.twitter.com/BIaYGl8Pzy
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