РосСМИ: Украина хочет получить информацию о средствах на счетах ЦБ России в Бельгии, чтобы конфисковать их
Украина пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых лежат деньги Центробанка РФ, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в свою пользу. Речь идет о сумме в 190 млрд евро.
Об этом сообщает российское издание The Insider.
Так, Офис Генпрокурора Украины направила в Министерство юстиции Бельгии запрос с просьбой о содействии в уголовном деле, возбужденном в Украине в отношении главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Как узнал The Insider от источника, Украина пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых лежат деньги российского ЦБ, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в пользу Украины. Речь идет о сумме в €190 млрд.
В Бельгию отправили также копию постановления, которое в апреле принял Шевченковский районный суд Киева в рамках расследования дела против Набиуллиной, возбужденного по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия".
Суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ, который ведет это дело: тот попросил суд обеспечить следствию доступ "к вещам и документам с возможностью получения их копий" финансовой компании Euroclear SA/NV, расположенной в Брюсселе. Речь идет о номерах счетов, принадлежащих ЦБ РФ и предназначенных для хранения ценных бумаг и совершения сделок по их купле-продаже, а также информации об остатках на этих счетах (то есть о количестве замороженных ценных бумаг, их типе и стоимости).
Следствие считает, что информация об этих счетах может содержать доказательства причастности главы ЦБ к инкриминируемому ей преступлению. Речь идет, в частности, об информации, содержащей банковскую тайну. В постановлении суда подчеркивается, что Центробанк РФ "выполняет функцию прямого финансового обеспечения" российской армии, которая ведет войну на территории Украины.
Участник экспертной группы украинского следствия на условиях анонимности сообщил The Insider, что власти Украины пытаются принципиально изменить подход к конфискации активов российского государства и доказать, что эти активы служат инструментом ведения войны.
"Думаю, основная цель, которую преследует Украина, пытаясь получить информацию о счетах ЦБ РФ за границей, — это понять, сколько вообще активов у России, куда они вложены, какая у них прибыльность и так далее, чтобы, например, прибыль от этих активов направить на помощь Украине. А в идеале — все эти активы изъять и направить их в пользу Украины", — заявил экономист Рубен Ениколопов в беседе с The Insider.
Напомним:
США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок.
Экономическая правда.