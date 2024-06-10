РосСМИ: Украина хочет получить информацию о средствах на счетах ЦБ России в Бельгии, чтобы конфисковать их

Украина пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых лежат деньги Центробанка РФ, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в свою пользу. Речь идет о сумме в 190 млрд евро.

Об этом сообщает российское издание The Insider.

Так, Офис Генпрокурора Украины направила в Министерство юстиции Бельгии запрос с просьбой о содействии в уголовном деле, возбужденном в Украине в отношении главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Как узнал The Insider от источника, Украина пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых лежат деньги российского ЦБ, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в пользу Украины. Речь идет о сумме в €190 млрд.

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В Бельгию отправили также копию постановления, которое в апреле принял Шевченковский районный суд Киева в рамках расследования дела против Набиуллиной, возбужденного по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия".

Суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ, который ведет это дело: тот попросил суд обеспечить следствию доступ "к вещам и документам с возможностью получения их копий" финансовой компании Euroclear SA/NV, расположенной в Брюсселе. Речь идет о номерах счетов, принадлежащих ЦБ РФ и предназначенных для хранения ценных бумаг и совершения сделок по их купле-продаже, а также информации об остатках на этих счетах (то есть о количестве замороженных ценных бумаг, их типе и стоимости).

Следствие считает, что информация об этих счетах может содержать доказательства причастности главы ЦБ к инкриминируемому ей преступлению. Речь идет, в частности, об информации, содержащей банковскую тайну. В постановлении суда подчеркивается, что Центробанк РФ "выполняет функцию прямого финансового обеспечения" российской армии, которая ведет войну на территории Украины.

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Участник экспертной группы украинского следствия на условиях анонимности сообщил The Insider, что власти Украины пытаются принципиально изменить подход к конфискации активов российского государства и доказать, что эти активы служат инструментом ведения войны.

"Думаю, основная цель, которую преследует Украина, пытаясь получить информацию о счетах ЦБ РФ за границей, — это понять, сколько вообще активов у России, куда они вложены, какая у них прибыльность и так далее, чтобы, например, прибыль от этих активов направить на помощь Украине. А в идеале — все эти активы изъять и направить их в пользу Украины", — заявил экономист Рубен Ениколопов в беседе с The Insider.

Напомним:

США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок.

Экономическая правда.