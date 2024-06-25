Фондовая биржа Казахстана попросила Мосбиржу продать ей свои акции

Казахстанская фондовая биржа (KASE) обратилась к своему миноритарному акционеру - Московской бирже (MOEX) - с просьбой о выкупе у нее своих акций

Об этом пишет российское деловое издание Frank Media со ссылкой на два источника, близкие к российской торговой площадке.

Еще один собеседник издания из брокерской компании, которая, в частности, работает на иностранных рынках, также подтвердил это.

Отмечается, что Московская биржа владеет 13,1% в KASE. Первую часть этого пакета (3,3%) она получила в начале 2020 года, до нынешней доли Мосбиржа довела его в конце того же года.

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"Акции Казахстанской фондовой биржи достались MOEX в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологии. Сейчас рыночная стоимость пакета составляет 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд рублей.

После начала новой волны санкционного давления на российский финансовый сектор, осенью 2022 года, председатель правления KASE Алина Алдамберген говорила, что в случае рисков введения ограничительных мер против Мосбиржи казахстанская площадка рассмотрела бы вопрос выхода из стратегического партнерства с ней", - говорится в сообщении.

В середине июня 2024 года управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло Московскую биржу в SDN-лист. OFAC выдало лицензию на сворачивание операций с российской торговой площадкой на срок до 13 августа. К санкциям против Мосбиржи присоединилась и Великобритания.

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"KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений", - заявили на следующий день после введения ограничительных мер против Московской биржи на казахстанской площадке.

"Уверен, биржа мечтает не иметь лиц, попавших в SDN-список, в реестре акционеров. Сложно с ними жить", - заявил источник, близкий к казахстанскому брокеру.

О возможном выкупе доли MOEX у KASE несколько раз упоминал председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, однако, он говорил об этом неопределенно, всегда повторяя, что существуют разные варианты.

"При этом косвенные данные свидетельствуют, что подготовка к выкупу началась. В середине прошлой недели KASE объявила о созыве через месяц внеочередного общего собрания акционеров, на котором должен рассматриваться единственный вопрос - об изменении методики определения стоимости акций казахстанской биржи при их выкупе", - говорится в материале.

По мнению собеседника газеты, близкого к российскому Центробанку, Мосбиржа в этих условиях может согласиться на продажу доли в Казахстанской фондовой бирже. Вхождение в капитал и предоставление технологий KASE в прошлом имело стратегическую цель - оставить ее в зоне российского влияния, отметил он. В частности, технологии для казахстанской биржи могла предоставить американская Nasdaq, а долей в KASE интересовались корейцы.

"Сейчас ситуация с MOEX обсуждается. Сообщим позже, как будет информация", - заявил Frank Media представитель KASE.

Напомним:

Накануне США существенно расширили санкционный список в отношении России, включив в него сотни новых позиций, в том числе Московскую биржу, которая в результате была вынуждена объявить о приостановке торгов долларом США и евро с 13 июня.

Как следствие влияния санкций, наличный курс покупки доллара и евро в отделениях многих московских банков резко вырос. 12 июня по состоянию на 21:30 максимальное значение заявок на покупку первой валюты составляло 120 рублей за доллар, а второй – 125 рублей за евро.

В некоторых банках, в определенный момент, курс американского доллара доходил до 200 рублей.

Официальный курс доллара по данным Центрального Банка РФ составлял 89,02 рубля, а евро - 95,74 рубля.

Акции Московской биржи 13 июня открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США.

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