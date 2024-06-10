РосЗМІ: Україна хоче отримати інформацію про кошти на рахунках ЦБ Росії в Бельгії, щоб конфіскувати їх

Україна намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких лежать гроші Центробанку РФ, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на свою користь. Йдеться про суму в 190 млрд євро.

Про це повідомляє російське видання The Insider.

Так, Офіс Генпрокурора України направив до Міністерства юстиції Бельгії запит із проханням про сприяння у кримінальній справі, порушеній в Україні щодо глави російського Центробанку Ельвіри Набіулліної.

Як дізнався The Insider від джерела, Україна намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких лежать гроші російського ЦБ, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на користь України. Йдеться про суму в €190 млрд.

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До Бельгії відправили також копію ухвали, яку у квітні ухвалив Шевченківський районний суд Києва в рамках розслідування справи проти Набіулліної, порушеної за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків".

Суд задовольнив клопотання слідчого СБУ, який веде цю справу: той попросив суд забезпечити слідству доступ "до речей і документів з можливістю отримання їхніх копій" фінансової компанії Euroclear SA/NV, що розташована в Брюсселі. Йдеться про номери рахунків, що належать ЦБ РФ і призначені для зберігання цінних паперів і здійснення угод з їхньої купівлі-продажу, а також інформації про залишки на цих рахунках (тобто про кількість заморожених цінних паперів, їхній тип і вартість).

Слідство вважає, що інформація про ці рахунки може містити докази причетності глави ЦБ до інкримінованого їй злочину. Йдеться, зокрема, про інформацію, що містить банківську таємницю. В ухвалі суду підкреслюється, що Центробанк РФ "виконує функцію прямого фінансового забезпечення" російської армії, яка веде війну на території України.

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Учасник експертної групи українського слідства на умовах анонімності повідомив The Insider, що влада України намагається принципово змінити підхід до конфіскації активів російської держави і довести, що ці активи служать інструментом ведення війни.

"Думаю, основна мета, яку переслідує Україна, намагаючись отримати інформацію про рахунки ЦБ РФ за кордоном, - це зрозуміти, скільки взагалі активів у Росії, куди їх вкладено, яка в них прибутковість тощо, щоб, наприклад, прибуток від цих активів спрямувати на допомогу Україні. А в ідеалі - всі ці активи вилучити і спрямувати їх на користь України", - заявив економіст Рубен Єніколопов у бесіді з The Insider.

Нагадаємо:

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти Москви на невизначений термін.

Економічна правда.